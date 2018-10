Dolores Parrales Moreno La Parrala

Nacida en Moguer (Huelva) el año 1845, llevando orgullosamente su nacimiento moguereño con esta copla: "Moguereña soy señores/ Y lo llevo muy a gala/ Porque en todas las naciones/ La Parrala es la que gana", letra que cantó por fandango en un famoso teatro de París en enero del año 1880 (posiblemente la primera vez que se escuchó un fandango de Huelva en Francia) que hemos seguido cantando y escuchando, profesionales y aficionados hasta el día de hoy.

Falleció en Huelva el año 1915, y no como algunos aseguran y dicen que fue en Sevilla, aportamos datos: el libro Arte y Artistas Flamencos, del autor Fernando de Triana, editado por la Imprenta Helénica , Pasaje de la Alhambra, 3, Madrid, del año 1935, refiriéndose a La Parrala, dice: ¡Pobre Dolores, quién habría de decirme a mí, que fui siempre su mayor admirador, que iba ser el último que la oyera cantar en este mundo! Era un segundo sábado de mes, y, como todos los meses, en este mismo día hacía mi viaje al pueblo de Alosno (cuna gloriosa del fandango), porque en esa fecha se efectuaba el pago de la mina de Tharsis, y en los días siguientes, se tiraba el dinero como tierra en el pueblo alosnero, como vivíamos en la misma casa de la calle Puerto, en la simpática y hospitalaria capital de Huelva, Dolores con su familia y yo con la mía, al verme preparando mi maleta y mi guitarra disponiéndome a marchar para el pueblo serrano a dar mis conciertos mensuales, me llamó junto a la silla en que estaba sentada y me dijo: "Arrímate que voy a cantarte la última seguiriya de mi vida, tú, me cantarás la última malagueña que yo te oiré, porque el lunes cuando tú vuelvas ¡óyelo bien! Ya me habré muerto. Yo como era natural me deshice en consuelos para la pobre Dolores, que se asfixiaba por momentos, le canté mi malagueña por escuchar su seguiriya, que, a malas penas podía respirar haciendo un supremo esfuerzo, bordó esta letra con inconcebible facilidad.

«De estos malos ratitos que yo estoy pasando tiene la culpa mi compañero por quererlo tanto».

Dándole muchos consuelos aunque llorando por dentro, me despedí hasta el lunes, y cuando regresé, me la encontré en estado agónico, pocas horas después dejó de existir, apoyado su rostro sobre mi hombro izquierdo, y ya no me separé de ella hasta dejarla en tierra sagrada".

Elegía a su persona que escribió don Antonio Machado Álvarez: "Amanecía y llovía. En brazos de Manuel Torre. La Parrala se moría. Las cuatro de la mañana. Cuatro versos que desgranan. La gitana campana de San Gabriel. Repica triste ¿por qué? El mal ambiente lo maltrata. Olor maloliente. A colonia barata. Y suspiros de aguardiente. Las sillas. Como traviesas chiquillas. Se acurrucan en las mesas. Bajo la atmósfera espesa. Lagrimean. Los espejos de la sala. Al pasar junto a la estufa. La gata de Angora bufa. Después. Silencio de mala mujer. ¿Qué ha pasado aquí esta noche? Qué no ríe La Parrala. Dónde su risa espantosa. Mariposa de la sala. Qué le ha pasado esta noche. Al cante de La Parrala. El aire la retorcía. Y un desfleque del manto. Rompía la melodía. Brutal de su corazón. Amanecía y llovía. En brazos de Manuel Torre. La Parrala se moría".

Falleció, en brazos de Fernando El de Triana, en vez de Manuel Torre.

Después de su fallecimiento, Federico García Lorca, gran admirador de Dolores, en el concurso de cante flamenco celebrado en Granada el año 1922, la cita como de las más grandes cantaoras flamencas del pasado siglo, escribiéndole en uno de sus artículos Poemas del Flamenco lo siguiente:

"Lámparas de cristal y espejos verdes / sobre el tablao oscuro / La Parrala sostiene / una conversación con la muerte / la llama y no viene / y la vuelve a llamar / las gentes aspiran los sollozos / y en los espejos verdes / con largas colas de seda/ se mueven".

Su vida artística fue larga, extensa y llena de éxitos, comenzando su periplo artístico en el café cantante existente en La Plaza del Márquez de su querido Moguer. Su inquietud artística y afición al flamenco le hacen trasladarse a Sevilla, en la que conoce a otros artistas y comienza su aprendizaje flamenco, de forma especial en los cantes de Silverio, para en poco tiempo ser de las cantaoras flamencas más completas de esos años, de manera especial por seguiriyas, que domina e interpreta de forma magistral. También soleares, polos, malagueñas y fandangos de Huelva.

Quiero hacer un punto y aparte en el cante por serranas, fue la mejor y más fiel seguidora del maestro Silverio, que a su vez transmitió y enseño a su discípulo y gran cantaor Antonio Silva El Portugués, del que después aprendió y cantó muy bien el onubense Antonio Rengel, continuando el cantaor afincado en Huelva El Niño Barbate, para enseñárselas a Manuel Lima Palma El Cañitas, y a Manuel Hernández Peralta Peque de La Isla, asimismo al gran aficionado Antonio Toscano. En la actualidad lo canta de forma maravillosa nuestra paisana Argentina.

El cantaor flamenco Fernando de Triana, gran admirador de Dolores, con el que compartió tablaos y escenario varios años dijo que fue de las grandes figuras del cante flamenco de su época, considerada una "hembra de tronío", de enorme personalidad, de gran belleza, elegante, presumida y de carácter, con su inimitable y poderoso cante, dejando su nombre artístico de La Parrala, como un referente en la historia del cante flamenco. Su fama y popularidad traspasaron fronteras llegando a actuar en importantes salas de fiestas de París, con el gran guitarrista Paco Lucena, del que se dice que fueron pareja sentimental, y la bailaora La Cuenca, durante varios meses, con un impresionante éxito.

A finales del año 1890 debuta en Madrid en El Café Imparcial , de los que gozaban de más prestigio y actuaban los artistas más populares, entre los que se encontraba Juan Breva, en el popular café El Diente, situado en La Plaza de Matute, en cuya puerta por seguridad había dos guardias de vigilantes, también en la capital de España actúa en El Café El Carmen, llenando a diario el local de un público entendido, al que no le importa esperar cola hasta conseguir un asiento para poder escucharla; asimismo, actúa en importantes ciudades españolas como Granada, en la Plaza de La Marina, en Málaga en el Café de Bernardo en Siete Revueltas, Alicante en el Teatro Español, Sevilla en el café de Silverio, Valencia, y otras muchas, efectuando una de sus últimas actuaciones en público en Burgos. En esta ciudad presentó su espectáculo en el año 1912, tres años antes de su fallecimiento, con artistas como El Paquito, La Charrúa y otros jóvenes de entonces, por lo que durante su larga vida la dedicó al arte flamenco.

El año 1908, el periódico de Madrid, Muchas Gracias, publica un artículo, en el que dice: "La Parrala era más presumida que un armario de luna biselada".

Fue maestra de Antonio Silva El Portugués, otro excelente cantaor, que conoció en Huelva como carrero y consiguió que llegara a ser un gran cantaor de flamenco.

Dolores tuvo una hermana dedicada también al arte flamenco, Trini La Parrala, pero no fue tan popular como su hermana, a esta era la copla en la que decía: "La Parrala dicen que era de Moguer y otros dicen que era de La Palma". "Pero nadie supo de fijo saber, de donde era Trini la Parrala" que escribieron Rafael de León y su paisano, Sandro Valerio.

Hasta aquí, mi pequeña aportación para difundir y aportar los datos que conozco de esta genial y excelente cantaora de flamenco de nuestra tierra, por lo que representó para el flamenco, al que se entregó y vivió de forma intensa, sin interesarme para nada su vida privada, dada su gran valía como mujer, de la que dicen que fue impresionante y atractiva la belleza que atesoraba.