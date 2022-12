Diego Vázquez marca con un triunfo el inicio de su experiencia en tierras mexicanas

El debut del novillero onubense Diego Vázquez se produjo el pasado día 27 en la plaza de toros de Cortijo La Gloria, en la localidad de San Luis de La Paz, escenario donde el joven hinojero no defraudó a a la concurrida audiencia que se dio cita ante ese cartel de seis novilleros lidiadores ante un encierro de Huixcasdhá del que hablan las crónicas mexicanas como de buena presencia y juego variado. En definitiva lo importante de la noticia lo marca ese periplo que el joven novillero ha emprendido en tierras lejanas a la familia y al calor que supone siempre una afición cercana en el aliento y el ánimo ante el toro.Una experiencia en México de la mano del matador de toros Paco Santoyo.El propio Diego relata el proyecto de su viaje durante estas fechas que desde luego le va a mantener allí al menos hasta principios de 2023.“Me vine al rancho del matador de toros mexicano Paco Santoyo, a prepararme y vivir con él aprendiendo del campo y del toro mexicano. Es el hombre que me orienta, me aconseja y el que me facilita toda esa preparación necesaria para entender esta tauromaquia como la que se vive aquí. Hay muchas cosas diferentes respecto al toro y en esa tarea estoy compartiéndola también con su hija Karla Santoyo que también es matador de toros y además rejonea”, explica a esta redacción el joven novillero onubense que complementa con esta experiencia su debut con caballos en una temporada muy intensa para él como ha sido esta del 2022.“Estoy feliz de estar toreando mucho en el campo y por esas varias novilladas que tengo hechas por todo el país. Mis planes son torear lo máximo para continuar la preparación e intentar torear en las plazas fuertes de México. La clave es estar muy rodado para ir a las principales de España. Además de hacerme un nombre aquí”, afirmaba Diego pocas fechas antes de debutar y triunfar ate el utrero mexicano.A falta de concretar más fechas conforme avance su evolución en tierras mexicas Diego tiene firmadas las fechas del 7 de diciembre en San Pedro de Arriba, Estado de México; el 12 del mismo mes en Cañada de Madera, Hidalgo; el 25, en Cosío, Aguascalientes, mientras que el 1 de enero hará el paseíllo en Santa María Transpontina, Jalisco como parte de esa apuesta tan personal como la que ha puesto en liza.