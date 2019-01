Devil May Cry 5 tendrá una duración de 15 horas

Este 2019 traerá de vuelta queridas sagas del mundo de los videojuegos. Es el caso de Devil May Cry 5, que el 8 de marzo aterrizará en PC, PlayStation 4 y Xbox One. Un mes antes, el 7 de febrero, se estrenará demo en PS4 y Xbox One.

La quinta entrega de la serie de acción estilizada nos presentará un nuevo capítulo de la historia de Dante y Nero, a los que ahora acompañará un nuevo protagonista: V, quien es capaz de usar armas inverosímiles y hasta invocar demonios.

Gracias a una presentación del juego en Corea del Sur, de la que se hace eco el medio GameShot, recientemente hemos podido conocer la duración que el propio director del juego Hideaki Itsuno estima para esta nueva entrega.

Sin entrar en detalles acerca del grado de compleción, y aclarando que la estimación se realiza en base a pruebas internas de Capcom, Itsuno concluyó que Devil May Cry 5 tendría una duración de 15 horas, convirtiéndose así en el Devil May Cry más largo hasta el momento.

Junto a esta información también se ha revelado que aquellos que reserven la Edición Deluxe del juego tendrán acceso a exclusivas escenas cinemáticas de acción real. Esta versión tiene un precio de 69,95€ e incluye armas adicionales, voces alternativas y temas musicales de batalla procedentes de entregas anteriores.