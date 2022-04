La Delegación de Gobierno en Huelva homenajea a las peñas taurinas provincia

Homenajearon ayer tarde a las peñas taurinas de la provincia. Llamaron a todas. Y todas, a excepción de la Peña Luis Vílchez de Zufre y la de Arroyomolinos de León estuvieron presentes en esa llamada que la Delegación de Gobernación de la Junta de Andalucía en Huelva.

Se proyectó el acto en La Gilda. La Gilda ya no sabe a Litri. Al sitio, taurinamente hablando, no le queda ni la prestancia que la historia debiera haberle concedido por tanta vivencia torera como aconteció entre sus muros. Más sirvió para acoger un homenaje rotundo y sincero como el que la administración autonómica con la Delegada Bella Verano a la cabeza y acompañada por distintos delegados de la Junta en Huelva como Agricultura, Fomento o Empleo; también la directora del IAM, María Martín, prodigaron ayer tarde a quienes de una u otra forma representa el grueso de la afición provincial. Premio a ese cauce de afición con el que llenan los inviernos y los otoños taurinos hablando y proyectando la Fiesta.

Porque si de algo respira justicia ese acto de ayer es que acaba en manos del aficionado de a pie. Es verdad que no todas las peñas andan en tesitura de proyectar actos taurinos en su particular encomienda pero no es menos cierto que también debe entenderse la importancia de cuanto siempre han representado y representan para esta Huelva taurina y ganadera.

Es rica la geografía onubense en ese acontecer peñista. Prácticamente ayer se podía ver representada todos los rincones de una provincia que con peñas de más reciente creación, como la de Sanchino en Nerva junto a la amplia representación que siempre ofrece Valverde con sus tres instituciones en activo, entre ellas la de El Abanico, única entidad totalmente femenina.

En el agradecimiento ante el micrófono se alternaron distintos representantes de esta peñas. En buena lógica para elogiar a la administración que se hayan acordado de ellos. En la otra vertiente para hacer llegar reivindicaciones. Merece reseña esa que el presidente de La Divisa reivindicó frente a todos sus compañeros: hacer realidad la Federación de Peñas taurinas a nivel provincial.

Por su parte, la delegada Bella Verano desgranó en el cierre del acto la decidida apuesta que la administración andaluza viene haciendo por la Fiesta no solo como tradición y cultura de esta tierra sino desde ese componente socioeconómico que también genera el toro en su factor medioambiental. Habló Verano de cifras contundentes y de compromiso sin complejos ante una realidad como es el toro y sus gentes en el desarrollo y asentamiento del entorno rural. Gentes como las que ayer recibieron ese reconocimiento en un acto que condujo como moderador el reconocido crítico taurino Pepe Ruciero.