'Dead Space' vuelve en 2023.

La franquicia Dead Space está de vuelta. Su regreso se producirá el 27 de enero de 2023 con un remake del Dead Space original para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Este remake del primer Dead Space está siendo desarrollado desde cero por EA Motive aprovechando el motor de juego Frostbite, y procurando ser fieles “a la emocionante visión del juego original” al tiempo que añaden multitud de mejoras técnicas.

Aprovechando las características de la nueva generación de consolas, Dead Space Remake actualizará la versión original con objetos, herramientas y entornos en el juego reconstruidos gracias a un sistema de audio mejorado y mejoras gráficas de la mano de iluminación volumétrica y dinámica con efectos visuales atmosféricos y ambientales.

Gracias a estas composiciones visuales más nítidas y desgarradoras que nunca, los jugadores podrán enfrentarse a los estrechos y oscuros pasillos del USG Ishimura con niveles de inmersión sin precedentes para esta querida franquicia de Electronic Arts.

“Desarrollar este remake ha sido muy divertido para nosotros en Motive, ya que somos verdaderos fanáticos de la franquicia y queremos tratarla con el respeto que se merece. Ha sido igualmente emocionante ver las reacciones de los jugadores mientras los llevamos en este viaje de desarrollo del juego”, ha dicho Phillippe Ducharme, Senior Producer de Dead Space.

Para aquellos que no conozcan esta entrega, Dead Space pone a los jugadores en la piel del ingeniero Isaac Clarke en una misión rutinaria para arreglar la USG Ishimura, una gigantesca nave estelar minera. A bordo de ella le esperará una pesadilla viviente: la tripulación del barco ha sido masacrada e infectada, y la novia de Isaac, Nicole, está desaparecida en algún lugar a bordo.

Solo y atrapado, únicamente con sus herramientas y habilidades de ingeniería, Isaac se enfrenta a una batalla por la supervivencia, no sólo contra monstruos aterradores llamados Necromorfos, sino también contra su propia cordura que se derrumba.

“Estamos dando grandes pasos para llegar a la versión Alpha, y estamos felices de anunciar que el juego se lanzará en enero del próximo año. Estamos impacientes para que los jugadores, tanto antiguos como nuevos, vean cómo hemos elevado la experiencia original en la nueva versión para que sea igual de impactante para esta generación”, concluye Ducharme.

'Knights of the Mediterranean', el próximo DLC de 'Age of Empires III: Definitive Edition'

El equipo de Age of Empires en Microsoft ha anunciado Knights of the Mediterranean, el próximo contenido descargable de Age of Empires III: Definitive Edition. Se estrenará el 26 de mayo a través de Steam y Microsoft Store al precio de 9,99 euros.

En Knights of the Mediterranean los jugadores explorarán el Mediterráneo con dos apasionantes civilizaciones: los italianos y los malteses, y podrán disfrutar de nuevos mapas y atractivos modos de juego.

Los modos de juego se tratan del multijugador Diplomacy, donde los jugadores pueden cambiar su lealtad a otros jugadores durante el transcurso de la partida; y el modo Tycoon, que presenta un entorno en el que los jugadores pueden concentrarse en crear las economías más fuertes para sus imperios, sin tener que reforzar ejércitos o defenderse de asedios a gran escala.

Más en concreto, como detallan en la web de la franquicia, este DLC sumará los siguientes contenidos: dos nuevas civilizaciones (italianos y malteses), treinta nuevos mapas aleatorios, nueve nuevas civilizaciones menores, ocho mapas históricos, Modo de juego Diplomacy y Modo de juego Tycoon.