David Sainz y Teresa Segura: "La industria tiene que entender la evolución que sigue el mundo audiovisual"

Abanderan los nuevos tiempos de la industria audiovisual y personifican la apuesta por Internet como medio para la difusión de contenidos. La productora Teresa Segura y el director y guionista David Sainz interpretan a la perfección la evolución del medio audiovisual, los nuevos gustos del consumidor y las plataformas más atractivas para el espectador de cara a consumir una producción. La habilidad de ambos para estar en el lugar exacto y regalar a los consumidores un producto rebosante de originalidad les ha valido para recibir el Premio Luz del Festival de Cine de Huelva, que recogen hoy en el Gran Teatro.

–Recogéis un galardón que reconoce vuestra trayectoria, así como vuestra visión emprendedora. ¿Qué supone para vosotros?

–(Teresa): Estamos muy agradecidos y emocionados. Andalucía tiene mucho talento y es muy bonito que, de todo ese talento, destaquen nuestra trayectoria, que no hemos seguido el camino al uso de cortometrajes y, posteriormente, largometrajes, sino que hemos innovado con otros formatos. Sucedió con Malviviendo, la primera web serie de ficción con formato de televisión y, desde ese momento, nos hicimos fuerte en el tema web, que no tenía estructura ni rentabilidad económica. Igualmente, hemos sido pioneros en otras plataformas, como pueden ser Flooxer o Playz, y nuestro camino va, precisamente, por ahí, por seguir creciendo en el mundo audiovisual y por tener menos limitaciones presupuestarias para que David pueda escribir sin filtros. Que valoren todo eso en un festival tan grande y con un cine de tanta calidad, es para nosotros un honor y un impulso. Además, recibimos este premio después de que el Festival apostase en una de las ediciones anteriores por Fogueo, una película muy reivindicativa, con poco dinero y ajena a la industria.

–(David): El Premio Luz reconoce un camino muy alternativo. Hay una parte de la industria que no va a llegar a evolucionar hacia las plataformas donde se consumen actualmente los productos audiovisuales. Hay que entender que las generaciones que están por debajo de mí consumen a través del móvil o plataformas audiovisuales y, por ello, es importante que se abra una puerta a ello en un festival tan grande. Considero que nosotros hemos sido la música moderna que mi padre no entendía, pero que ahora estamos en la radio que escucha la gente.

–¿Qué tan importante es que un festival como este nos conecte con la cultura latinoamericana?

–(D): Si tenemos algo en común con una tierra es con América Latina. Yo, de hecho, podría ser el hijo bastardo de este festival porque mi padre es andaluz, mi madre es cubana y me crié en Canarias, una comunidad muy latinoamericana dentro de España. Para mí esas raíces han estado siempre muy presentes, me cuesta diferenciarlas porque en mi casa convivían. Por ello, para mí es un acierto que se dé visibilidad a Latinoamérica y que se una con el cine nacional.

–(T): Estoy totalmente de acuerdo con David. Además, personalmente, le tenemos mucho cariño a la ciudad y al cine de calidad que se produce aquí. De hecho, es habitual vernos cada año en el Festival de Cine, ya sea como acompañantes de amigos, como invitados, como ponentes en charlas o como espectadores.

–Acabáis de presentar vuestro último proyecto, la segunda temporada de Grasa. ¿Qué tal ha sido la acogida?

–(D): Es un éxito que sabe doblemente a éxito porque es una segunda temporada, lo cual conlleva sus riesgos, pues es complicado que el que no se acerca a la primera temporada, lo haga a la segunda. Sin embargo, hemos visto como hay gente que está empezando a ver la primera a raíz de la segunda. Pese a las buenas críticas de los espectadores y a las visitas, tenemos una asignatura pendiente, la prensa. De alguna forma, nos hemos visto un poco más solos en esta segunda temporada porque no hemos tenido el mismo soporte que pueden tener otros productos. Aun así, tenemos la suerte de que aunque haya una parte del sector que piense que no le interesaba Grasa, al final sí que le ha terminado interesando, hasta el punto de convertirse en un éxito inesperado sin tener apenas publicidad. Asimismo, quiero destacar que Grasa no es comedia y punto, sino que hemos dado un paso lateral al drama, gracias a la confianza que ha depositado en nosotros Playz. Hemos podido, según me han comentado, despertar emociones que con otros formatos no hemos conseguido despertar.

–¿Qué proyectos pueden esperar próximamente los seguidores de la productora Diffferent Entertainment SL?

–(T): Tras Grasa 2 y la celebración de la sexta edición del festival DH Rueda (Dos Hermanas), trabajamos en la post producción de un documental, el cual esperamos ver el año que viene en alguna plataforma. Sí que tenemos varios proyectos en desarrollo, aunque aún no podemos nombrarlos por confidencialidad.

–(D): Tenemos la suerte de tener proyectos. De hecho, no hemos parado en 13 años. Es una suerte empalmar proyecto con proyecto y crecer paulatinamente con cada uno de ellos.

–(T): Y también tenemos la suerte de que David es una fábrica de ideas, lo que nos hace innovar continuamente. Ha ideado un podcast, secciones en otras plataformas, producciones audiovisuales etc. Sembramos para ir recogiendo y nunca quedarnos parados.

–Estáis en todos los espacios y plataformas. ¿Disfrutáis explorando?

–(D): Lo bueno que hemos tenido que es que hemos crecido con las redes sociales. Nos hemos ido adaptando a ellas porque nos gusta jugar con todas y disfrutamos conociéndolas en profundidad. A ello se le une el hecho de que, desde Malviviendo, tenemos una legión de seguidores detrás que hay que cuidar de una forma instintiva. Por todo ello, salen el Comentando Malviviendo, el podcast Jirafas o las conversaciones por Twitch. Egoístamente hablando, es más por nosotros que por la gente, porque lo pasamos muy bien.

–¿Qué nuevo paso os ilusiona más dar?

–(T): El paso que queremos dar es tener proyectos dignos de una industria que permita a David escribir sin limitaciones. Ese es el camino, lo queremos disfrutar y no conocer la meta final.

–(D): La meta era, precisamente, vivir de esto. Llevamos tiempo corriendo después de haber alcanzado nuestra meta.

–¿Cómo es escribir un guión cuando existen limitaciones presupuestarias?

–(D): A día de hoy, sí que es cierto que trabajamos del modo en el que se debería trabajar, con todo en orden y cada persona en su sitio. Sin embargo, sí que encontramos limitaciones. Lo positivo es que llevo 13 años escribiendo en función de un presupuesto, algo que no todos saben hacer, pues han empezado jugando en el FC Barcelona. Eso sí, a veces se me va la olla y Teresa me para los pies con alguna idea. Aunque sepamos sacarle partido a lo que hacemos, el día que podamos contar historias sin límites será un premiazo".

–Vais siempre de la mano en cada proyecto, ¿cual es el truco para complementaros tan bien?

–(T): Trabajamos juntos y separados a la vez. Yo llevo la producción y David el guión y la dirección. No nos metemos en el trabajo del otro, pero el trabajo de uno es imprescindible para el otro. No tenemos rivalidad, el no sabe hacer lo que yo hago, ni yo lo que hace él. Son muchos años trabajando juntos y admirándonos.

–(D): Hemos levantando muchos proyectos juntos y nos conocemos a la perfección. Somos muy duros el uno con el otro y, a la vez, vivimos para ayudarnos mutuamente.

–Ese buen rollo que impregnáis se extrapola también al resto de participantes de vuestros proyectos y, de ello, ha nacido una familia.

–(D): Lo más importante es no dejar de lado a los actores que estuvieron a tu lado cuando no había nada. Cuando nos encontramos con un actor con el que nos sentimos cómodos trabajando, volvemos a repetir las veces que haga falta y, de hecho, muchos papeles están pensados para nuestra cantera de actores. Lo que nos pasa a nosotros es que los actores se acaban convirtiendo en colegas y, por ello, es normal que nos acordemos de ellos cuando escribimos, además de que no ponen problemas cuando no se les contacta para un proyecto porque otro actor es más afín a un papel determinado. Lo guay es que cada año agregamos a nuevos cuñados y primos hermanos que hacen aún más grande esta familia.

–Los rodajes serán muy amenos.

–(T): Yo suelo estar más en la oficina, pero cuando paso por un rodaje percibo mucha alegría.

–(D): Para nosotros es muy importante el ambiente que se respira, es tan fundamental la calidad del trabajo como la de la persona y hemos dejado de llamar a actores muy buenos porque no eran óptimos para un buen ambiente. Y saco en positivo que muchos artistas, con amplia trayectoria, nos confiesan que es un placer estar en un rodaje sin gritos, en el que la gente se quiere.

–¿Con qué producción propia os quedáis?

–(T): Mi preferida es Entetainment, porque es muy sencilla a nivel de producción y, además, me divirtió mucho participar como actriz.

–(D): Es difícil, es como elegir un hijo, pero siempre estoy más contento con lo último y, por eso, me quedo con Grasa 2.

–¿Qué serie o película os ha atrapado recientemente?

–(T): Soy muy de dramas y de cine español, además de thrillers y suspense. Ahora me estoy empapando de cine español porque se acercan los premios Goya y tenemos que votar. En David delego las producciones de terror, violencia o anime.

–(D): Mi Evangelio es The Office, me la estoy viendo por quinta vez. Recientemente, hemos visto juntos Morning Show y La Asistenta y, aparte, cuando Teresa se duerme, yo me suelo quedar tres horas más que uso para ver muchos pilotos en cualquiera de las plataformas audiovisuales, sobre todo, por ver el tono y de qué van. Al fin y al cabo, consumo todo tipo de obras porque, aunque el contenido no me guste, un simple plano puede inspirarme.