David de Miranda consuma su confirmación en Nimes con una salida a hombros

“Era una tarde para no defraudar y he reforzado mi triunfo de San Isidro”

“Parece un sueño que no acaba. No ha sido un triunfo facilón porque he venido a poner todo de mi parte y a reivindicar ese afecto que desde los comienzos de mi carrera el aficionado francés también me ha demostrado. Era una tarde de mucha responsabilidad porque la apuesta del empresario por mí ha sido infinita, era una parte nueva en ese cartel ya confeccionado y había que hacer todo lo posible por no defraudar. Pienso que he aprovechado esa calidad y nobleza que tuvo mi primer toro y en cuanto al resto de la tarde, no me he escondido de nada y he aprovechado por el derecho todo lo bueno que ha tenido mi segundo, que ha sido un toro más complicado de lo que haya podido ver el tendido. En cuanto al percance en mi primero, tengo encima una paliza pero sin cornada. Eso es lo que ahora menos importa”.