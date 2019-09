David de Miranda y Paco Ureña triunfan en Almodóvar del Campo

David de Miranda se convirtió ayer en uno de los protagonistas de la jornada taurina por una en el triunfador numérico del festejo celebrado en la plaza de toros de Almodóvar del Campo al lograr un total de tres orejas. Un triunfo del que su protagonista destaca especialmente su actuación frente al tercero de la tarde el ejemplar de más movilidad del encierro pero que como señala el torero triguereño “tuvo poca humillación aunque es cierto que me he sentido muy a gusto toreando especialmente por ese pitón izquierdo que no ha sido fácil porque al animal le costaba repetir aunque al final lo he conseguido. Es una faena que particularmente me deja buen sabor de boca en unos momentos donde he podido retomar la temporada a pesar de todas las dificultades”.Apostillan las crónicas ese comentario del triguereño quien también lograría una oreja del que cerró plaza con un ejemplar que no tuvo tantas condiciones para el triunfo. “El animal se ha apagado demasiado pronto y había que estar siempre pendiente de darle su sitio y torearlo en su terreno y aquí siento que ha sido fundamental templarlo mucho y consentirlo”, afirmó el torero triguereño.Compartió la Puerta Grande David de Miranda con el torero murciano Paco Ureña quien logró cortar una oreja a cada toro de su lote en lo que se puede catalogar como una completa actuación.El menos afortunado con el sorteo fue el linarense Curro Díaz con dos toros de pocas posibilidades. adobado además con el deficiente uso de los aceros. Se lidiaron seis toros de Torreherberos, de presentación deficiente en cuanto a cuajo de carnes los tres primeros. De correcta presencia el resto. Bravo el tercero, y a mejor el quinto, ambos aplaudidos en el arrastre. El resto justos de fuerza y casta. Curro Díaz, palmas y ovación. Paco Ureña, oreja y oreja. David de Miranda, dos orejas y oreja. La plaza registró media entrada.La feria de Almodóvar, cuya organización corresponde al empresario onubense Jorge Buendía se completa esta tarde con la presencia de dos protagonistas de nuestra tierra como el ganadero Federico Molina con sus novillos de Villamarta y el novillero Emilio Silvera quien está cuajando un interesante mes de septiembre.