Un inútil y otro toro venido a menos no dejan opciones a Miranda en Madrid

Dos Sorando en la mochila del sorteo para al final quedarte con poco menos de uno para intentar triunfar en Madrid.Ese es el resumen que puede hacerse de la tarde de David de Miranda ayer en Las Ventas.Su primero fue un auténtico marmolillo. Una estatua de toro que nada mas llegara a la jurisdicción del de Trigueros ya había decidido que no iba a dar un solo paso.Nulo y mulo en esa expresión total por las que no pudo haber dialogo si el de Sorando ya había decidido no hablar. Ni siquiera en presencia de su abogado.

El caso es que Miranda anduvo presto con el acero y el tendido hizo lo procedente, guardar un respetuoso silencio a su labor y compromiso con este primero.EL sexto, segundo de lote de Miranda ilusionó más cuando después de una salida distraída llegó a centrarse en esos lances al delantal con los que el de Trigueros embarcó una embestida que por momentos repitió lo suficiente como para despertar ilusiones en ese ir y venir del toro.

Sacaba cierta clase el de Sorando al igual que otros toros de la corrida de este hierro.Esa prontitud tuvo reflejo al corresponder este sexto al cite que Miranda le hizo desde la boca de riego. Comienzo muy mirandista donde el toro repitió.Tres series más se tragó con gusto por ambas manos este segundo de su lote hasta que a esa clase con la que había acudido por el pitón derecho se le fue acabando el combustible y Miranda abrochó por manoletinas su paso por Las Ventas.

Petición de trofeo para el torero que terminó dando una vuelta al ruedo más que nada por verle la cara a los paisanos, y no fueron pocos, que también le habían acompañado en este viaje. Ya se sabe como es esto de una tarde de toros y lo que dijo el tipo este de cuando hay toreros no hay toros. Pues toreros si hubo. Entre ellos Miranda con su oficio y voluntad a cuestas y un mexicano apodado Calita, al que Cortegana descubrió ante una excelente y fuerte corrida de Cuadri hace ya algunas temporadas y que ayer confirmaba alternativa.