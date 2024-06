La sala de máquinas del Concurso Infantil de la Peña Flamenca de La Orden

Desde sus orígenes, la peña ha contado con el siempre discreto y en segundo plano Juan Sanz, primer socio honorífico de la peña, la primera cara visible para pedir apoyo y ayudas donde hiciera falta. Sin buscar foto ni protagonismo, pero siempre a disposición de las sucesivas directivas que la peña ha ido teniendo, de las que ha gozado de su entera confianza durante este largo período para gestionar el concurso. “Como no soy un cantaor, como era mi padre Pepe Sanz, la única forma de colaborar con el flamenco y dedicarme a su memoria es volcarme en el Concurso infantil. A estas alturas, te lo diré en pocas palabras: el concurso infantil es toda mi vida en el flamenco. Toda mi vida. Los socios de la peña saben que durante el año participo muy poco, pero para el concurso soy el primer colaborador con todas las directivas y con todos los presidentes. No quiero más reconocimiento que el de “colaborador” para sacar adelante el concurso”, dice. Trabajador incansable, el comandante Sanz ha operado cada año desde la sala de máquinas de este barco para llevar a buen puerto cada edición. No ha habido temporal que el buen hacer de este verdadero alma mater desde la trastienda del concurso no haya superado siempre con éxito.

Manuel García Iglesias, copresidente de la Peña

No es un trámite que se repite cada año, sino una ilusión nueva organizar cada edición y culminarla bien. “La satisfacción de culminar cada año una edición más del concurso es enorme. Ver las caras de ilusión de los niños es muy gratificante. Lo que estamos haciendo, año tras año, es sacar la cantera de Huelva hacia adelante. Los niños se lo pasan muy bien, se relacionan entre ellos, sus familias… Aquí lo importante es participar, como me decía una niña”.

Ramón Arroyo, el presentador fiel

El impagable periodista flamenco Ramón Arroyo es quien ha presentado el concurso desde la primera edición. Una mano amiga para la chiquillería, una ayuda de mucho valor para la organización, un puntal más de este concurso que resiste la prueba del tiempo manteniendo la ilusión de ayudar, de construir afición de presente y para el futuro.

La enseñanza, la enseñanza...

Quizás todos los integrantes de la Peña La Orden son unos románticos, casi a contracorriente en estos tiempos tan viciados por otros intereses. Pero ayudar a esas mentes blancas de los niños a proyectar las posibilidades de su arte y a ponerles en el camino para que avancen en sus ilusiones es una realidad tan duradera ya que cumple este año su cuadragésimo quinta edición.

El flamenco en Huelva tiene una característica que hace única a su afición en toda Andalucía, y es el haber apostado, cada una por su lado pero todos a una, desde las peñas a las academias y las escuelas de flamenco, a enseñarlo a los numerosos niños que tienen interés en aprenderlo. Y su cartilla primera, su cante de iniciación ha sido siempre el fandango. Gracias a su apuesta por la enseñanza, Huelva tiene una juventud, que ronda el centenar y medio de chicas y chicos, formándose o ya ejerciendo como artistas flamencos, un vivero de afición lleno de vida y que crece sin parar. Esto no había sucedido antes. Nunca tantos jóvenes quisieron y se prepararon para ser artistas flamencos.

Los frutos cosechados desde finales de los años 70 hay que calificarlo de revolución, y más revolucionario aún es que el 70% son mujeres. Es el milagro que tenemos delante de nuestros ojos y que empieza por apuestas tan certeramente llevadas como el Concurso infantil de la Peña La Orden, a la que hay que felicitar por su admirable empeño.