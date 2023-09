Manuel Jesús ‘El Cid’ sustituye hoy en Zalamea a El Cordobés

Manuel Díaz El Cordobés no será de la partida esta tarde en Zalamea. El de Arganda aun no se ha visto en condiciones óptimas de hacer el paseíllo tras su serio percance en Huesca y a pesar de tener el alta medica, el estado físico del torero ya le impidió actuar ayer en Alcalá de Henares, que era el compromiso más cercano a esta cita de Zalamea.Ante el imponderable de la no presencia de Manuel Díaz El Cordobés, la empresa taurina de Buendía ha determinado que sea el sevillano torero de Salteras, Manuel Jesús El Cid quien venga a cubrir la ausencia ya comentada.El sevillano triunfa en esta temporada de su retorno a los ruedos siendo un diestro querido y recordado en esta plaza zalameña donde indultó a ese toro de grato recuerdo como fue Ostrero de Salvador Domecq en 2015.En cuanto al resto de actuantes poco que decir de ambos si no es para confiar en esa exquisita clase torera de Curro Díaz, también de grato recuerdo por lo hecho sobre el albero de este ruedo y otro tanto en la importancia torera con la que anda para el triguereño David de Miranda a quien hace justamente un año Zalamea se le entregó incondicionalmente tras una gran tarde de toros en la que el torero de Huelva renació de una transición gris.A las imágenes de esta crónica le acompaña el reportaje gráfico del tradicional manifiesto de los toros que se lidian hoy. En principio estaba anunciada una corrida de Juan Albarrán pero finalmente la que se lidie será una del hierro de Osborne, una de las grandes y respetadas estirpes del toro de lidia. Así pues estos son los mimbres definitivos con los que Zalamea encara su tarde de toros en una de las citas apetecidas de la temporada y con el recuerdo de ese gran lleno con el que la afición de Zalamea y su comarca se embarcó para ver ese mano a mano entre El Fandi y Miranda que tantas cosas bonitas dejó a la temporada. Expectación, aunque sea mirando al cielo, por todo lo alto.