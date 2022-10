Cartaya, Almonte y Aljaraque serán escenarios de la mejor danza con varios espectáculos

Almonte, Aljaraque y Cartaya acogerán los próximos espectáculos de danza impulsados por la Red Andaluza de Teatros Públicos.

Este viernes 7 en el Centro de Interpretación Balcón del Atlántico de Almonte, a las 19:00, estará Rajatabla Danza con su coreografía Anemoi. Un espectáculo inspirado en los elementos de la naturaleza, su movimiento y en su conexión con el ser humano y que sitúa la causa de todas las cosas en una primera sustancia material: el fuego. A este fuego eterno de nacimiento y destrucción se unen el viento, el agua, y el metal, una permanente movilidad que se fundamenta en una estructura de contrarios. Así, la contradicción está en el origen de todas las cosas, un conflicto de opuestos que genera una armonía presente en la naturaleza y los asuntos humanos (luz y oscuridad, calor y frío, hombre y mujer...) que dan sentido y riqueza a la existencia.

El sábado 8 de octubre, en el Teatro Cinema Corrales de Aljaraque, a las 17:00, se podrá ver La psicología del color de la compañía de David Segura. Esta producción ha sido creada por David Segura, y la psicopedagoga Pepa Martín. En un país donde no existe el color, donde todo es blanco y negro, Pepa y David, junto al Mago Cornelius y su libro mágico, irán creando colores mediante los conjuros que dictan los estados de ánimo asociados a cada color. La aparición del malvado negro que no quiere que el mundo se coloree, provocará un inesperado hallazgo, el arcoíris, y con éste, descubrirán que todos los colores parten del blanco, que no hay color, sino luz. Una historia llena de humor, fantasía, pasión, furia y un sin fin de emociones, provocadas por él estado psicológico que provoca cada color.

Y el martes 11, en el Teatro Centro Cultural de la Villa de Cartaya, a las 19:00, la compañía de David Segura ofrecerá Manipulación. Con esta performance buscan dar visibilidad a todas esas mujeres que se sienten cohibidas y manipuladas por el hombre y a través de los movimientos, resaltar la fuerza de la mujer. La manipulación producida por un intérprete, ejerce la toma de control del comportamiento de la bailarina, utilizando técnicas de persuasión o de sugestión mental, en busca de eliminar las capacidades críticas o de autocríticas. El amplio rango de tácticas psicológicas capaces de subvertir el control de un individuo sobre su propio pensamiento, comportamiento, emociones o decisiones.

La Red Andaluza de Teatros Públicos es un proyecto que atiende las demandas del sector profesional de las artes escénicas y musicales, y las sugerencias de los municipios andaluces. Esta iniciativa nace con el fin de apoyar a la programación de los espacios escénicos municipales para fomentar el tejido empresarial y creativo de la comunidad.