Carmelo Guillén elabora la antología poética de Garfias en el 50 aniversario del Nacional de Literatura

El alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, la diputada provincial de Cultura, Bella Canales y el albacea del Legado Garfias, Francisco López, acompañaron al autor de esta cuidada revisión y actualización de la obra poética de Garfias, Carmelo Guillén Acosta, en la presentación de esta edición titulada Autobiografía, que conmemora el cincuentenario de la concesión en diciembre de 1971 del Nacional de Literatura al poeta de Moguer por su obra La Duda.

El primer mandatario local dio la bienvenida a los asistentes al salón de plenos donde tuvo lugar la presentación y destacó la importancia que supone para Moguer contar con poetas de la talla de Francisco Garfias, “un moguereño ejemplar que no sólo fue capaz de construir una obra poética merecedora de un premio nacional, sino que fue también el principal responsable de poner en valor al genio Juan Ramón Jiménez con sus ediciones y publicaciones sobre el Nobel”.

Por su parte la diputada Bella Canales destacó “la gran importancia que la cultura tiene en Moguer, que es algo que se nota en cuanto llegas”, y ensalzó la figura de Garfias “como uno de los grandes personajes de la cultura onubense, y el único autor de nuestra tierra que ostenta el Nacional de Literatura, por ello esta publicación la haremos llegar a todas las bibliotecas de la provincia para dar a conocer su obra”.

A continuación, el albacea del Legado Garfias, Francisco López, agradeció al Ayuntamiento y a la Diputación la publicación de esta antología “que es el mejor homenaje que podemos hacerle a nuestro entrañable Curro Garfias, conocer su obra, leerla y emocionarnos con ella”. López presentó al autor de la obra, el también poeta Carmelo Guillén, quien fue amigo personal de Garfias y ha sido el encargado de recopilar, ordenar y presentar en una bellísima edición, una selección de poemas que nos acercan al universo creativo y emocional de un autor “con voz propia”.

Guillén Acosta es poeta, con una obra que le ha valido importantes galardones y reconocimientos, catedrático de instituto, director de la colección de poesía Adonáis desde 2003 y presidente del jurado que concede el premio de esta prestigiosa colección desde 1999, lo que avala sin duda la categoría y solvencia de este autor, editor y antólogo que cuenta con más de 40 libros en su haber.

En su intervención, el autor de la antología felicitó al consistorio local “porque el fomento de la cultura es siempre signo de auténtico progreso, de apoyo a la libertad intelectual y a la capacidad de pensar por cuenta propia”.

Para la presentación de la antología, Guillén Acosta recurrió con acierto a que el músico murciano, Ángel Guirao, grabara diversos poemas de Francisco Garfias que se pudieron escuchar en el desarrollo del acto siendo muy aplaudidos por el público. Guirao, que intervino en el acto de forma telemática, comentó de Garfias que “sin duda es un poeta para no pasar página. Por lo que he leído de él, tiene una tesitura lírica honda, de gran tensión emocional, de gran dominio versal. Extraer la música de sus poemas ha sido para mí una tarea de la que me siento muy satisfecho”.

Por su parte Carmelo Guillén destacó que este tipo de eventos son fundamentales para leer por primera vez o releer lo más sustancioso de un poeta, en esta ocasión la poesía de Garfias. En su caso, dejó muy claro que Garfias, “es un poeta valioso, actual, de los de verdad, con una metafísica, tal como exigía Antonio Machado de cualquier poeta, y con unas constantes basadas en su relación vivencial con Dios, con su familia y amigos, con su pueblo y con la sustancia misma de las palabras.”

De la antología sobre su obra, Guillén Acosta comentó que “la he titulado Autobiografía, título tomado de uno de sus sonetos, donde se puede percibir de manera contenida el universo vivencial y lírico en el que se va a desenvolver su poesía.”

La bellísima antología se ha estructurado en dos bloques: uno amplio, su auténtica memoria lírica proyectada en el tiempo, en cuyos poemas hay que apoyarse para asimilar al mejor poeta Garfias, y otro final, más breve, en el que se deja constancia de poemas que el antólogo ha considerado "meros ejercicios literarios, escritos (no se puede negar) con indudable maestría e inspiración".

“En ese conjunto” afirmaba Carmelo Guillén, “he procurado destacar, por encima de los rasgos generacionales, la voz personal e inconfundible del propio Garfias, aquella que lo hace dueño de un mundo peculiarmente reconocible, ese que yo reivindico con esta antología para que se le preste más atención por parte de los estudiosos de la literatura y, por supuesto, de los lectores de poesía”.