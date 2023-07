El Cabezo designa al jurado de su trigésima edición de premios taurinos

El tango de Gardel dirá que veinte años no son nada, pero es sin duda una pila importante de tiempo. Más aun si se le añaden diez años más a este baile que desde 1993 llevan ejecutando de forma elegante y sin pisarse Huelva Información y El Corte Inglés en nuestra capital. Un papel de patrocinio que deja poso importante porque treinta años sí son tiempo para consolidar cosas, apuestas y logros en este caso hacia el mundo del toro en una ciudad que gusta de él. Por ello es una ocasión especial para los patrocinadores y sin duda debe serlo también para un jurado que ayer quedó constituido tras ese tradicional almuerzo donde se designan nombres y se fijan objetivos.Entre esos nombres invitados a tomar el protagonismo de esta edición están los de Jesús Vázquez, presidente del Recreativo de Huelva, Teresa Millán, directora comercial de Cepsa Química, Daniel Toscano, presidente de la Cámara de Comercio de Huelva, Guadalupe Andrade, gerente de Bodegas Andrade y el matador de toros Juan Antonio Ruiz Espartaco. Siempre se caracterizó este jurado por no repetir a ningún miembros del jurado, sin embargo en esta ocasión especial se ha querido rescatar uno en representación de tantos y tantos como pasaron y ahí está el nombre de Espartaco cumpliendo ese papel sin duda porque en sí mismo el de Espartinas representa a toreros, ganaderos y por supuesto a esa parcela onubense a la que Juan Antonio también es capaz de asumir y querer.En este almuerzo de constitución del jurado participaron también por parte de El Corte Inglés, su actual director, Enrique Montoya el responsable de relaciones institucionales, Francisco Mendoza y Mariló Garrido del equipo de Relaciones institucionales del Corte Inglés en Huelva.Por parte de Huelva Información fue su director, Javier Ronchel y su directora gerente, Adelaida Mellado quienes lo representaron en esa sesión de constitución donde también destacó la presencia del empresario taurino José Luis Pereda y la de la actual alcaldesa, Pilar Miranda y su concejal , Alfonso Castro.Es potestad del jurado definir las categorías de premios que se van a enjuiciar dentro de la feria. Así en esta edición se decidió que serian:- Triunfador de la feria.- Mejor ganadería.- Mejor subalterno.- Mejor Picador.- Mejor rejoneador.- Mejor novillero.En función del recorrido artístico que tenga la feria el jurado podrá optar por conceder alguna mención especial a hechos de especial relevancia y que no estén dentro de ninguna categoría.Serian las palabras de Pilar Miranda las que cerraran esta primera toma de contacto con una feria que ya se juega en las taquillas de la plaza y que promete serios argumentos de interés para el aficionado.