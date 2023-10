El Cabezo, una brillante noche de ganadores

Se le han quedado a Huelva como la más certera apuesta en torno a la Fiesta, fuera está, lógicamente, de lo que es en sí esa feria de Colombinas sobre el albero. Los premios El Cabezo de esta edición 2023 volvieron a rememorar en la memoria colectiva del aficionado lo que hace apenas dos meses certificó con sus oles desde el tendido de esa preciosas plaza de toros que es La Merced. La noche del jueves era noche de ganadores; de triunfadores de una feria a la que solo le cabe aprecio y cariño por parte de su afición.Lleno de no hay billetes en ese escenario tan especial como el que le presta el restaurante de El Corte Inglés a cada edición.

El Cabezo no puede entenderse como una ocasión meramente taurina en el encuentro sino también en lo social puesto que son muchos los sectores de esta capital los que se dan cita en una gala que anoche volvió a contar con todos sus protagonistas, a pesar de la ausencia del rejoneador Diego Ventura cumpliendo compromisos en la temporada mexicana, aunque su ausencia estuviese brillantemente cubierta con la asistencia de su esposa, Rocío Pérez.

Y es desde lo sentimental donde hay que relatar una noche que se hacia importante desde la relevancia que le otorgan este año esas treinta ediciones ininterrumpidas de unos premios valorados por los profesionales y que desde el primer momento identificaron dentro de su nombre, El Cabezo, gran parte de la simbología taurina de esta capital.Protagonistas del toro, personalidades destacadas de la vida social, política y cultural de la ciudad volvieron a dejarle prestancia a una gala que partía en su singladura desde las palabras de Enrique Guevara, director regional de El Corte Inglés y de su responsable de Relaciones Externas, Francisco Mendoza. Ambos agradeciendo a Huelva Información esta compañía de treinta años junto a la felicitación de esos cuarenta años de vida que luce este periódico, fenomenalmente representado en la noche por su director, Javier Ronchel y su directora gerente, Adelaida Mellado.

Nombres propios

Después, la gala y las palabras de un servidor como mero introductor de cada uno de los galardones que fueron llegando.Primero, el del más joven del cartel como es el novillero Carlos Tirado.“Quiero volver aquí un día a recoger el que esta noche se lleva el maestro David de Miranda”, dijo con desparpajo el ayamontino.

Más tarde Curro Javier, ese notable torero de plata recogía el mérito a una tarde de valentía y brillantez de dos monumentales y arriesgados pares de rehiletes.Dijo el de Sanlúcar la Mayor “que en esta plaza no cuesta trabajo el esfuerzo porque Huelva es muy especial en mi vida y en mi profesión”.

Palabras bonitas; emotivas y sinceras que después vendría a refrendar el ganadero Juan Pedro Domecq recogiendo el premio a una destacada corrida de toros en la pasada feria.“Mis toros miran a Huelva a diario porque la finca hace frontera con esta tierra. Es la tercera vez consecutiva que vengo a recoger este premio y eso no significa otra cosa que orgullo y satisfacción”.

Se entiende que esos mismos términos son aplicables a los sentimientos que debió sentir Rocío Pérez, esposa de Diego Ventura al recoger el galardón al mejor rejoneador logrado por su esposo en el cierre de las pasadas colombinas.“Diego quiere a esta plaza; fue una de las llamadas más emotivas de la temporada la que me hizo tras su triunfo y en su nombre quiero dejarles el agradecimiento a Huelva Información y El Corte Inglés por este premio”, dijo la protagonista de ese momento.

Decididamente la noche debía pasar por ese protagonista estelar de esta gala como era el matador de toros David de Miranda, convaleciente y mermado físicamente por esa paliza que le dejó en el cuerpo el primero de su lote en la Pinzoniana de Palos pero como había expresado a la organización “no estaba dispuesto a quedarse sin recoger un premio importante para mí”.El triguereño, estuvo emotivo en su intervención hacia los dos patrocinadores de los premios y también “hacia todas esas personas que van a verme a la plaza, que me animan, que me premian con su afecto y me dan fuerzas para todo. Muchas gracias, Huelva”, terminó expresando el torero después de recoger ese galardón al triunfador de la feria de Colombinas 2023.

Broche al acto

Las palabras de la alcaldesa Pilar Miranda defendiendo la Fiesta como “fuente de riqueza, empleo, cultura y tradición” fueron el preámbulo a la felicitación a organizadores y premiados amen de al empresario José Luis Pereda por hacer de las Colombinas una apuesta de calidad. El empresario ya había recibido antes una ovación por parte de los asistentes a la gala por ser parte de una plaza y una feria sin la cual los premios no habrían tenido sentido de existir.Por otra parte, Pilar Miranda aseveró que “El Ayuntamiento de Huelva siempre apoyará a la Fiesta Nacional sin ningún complejo y estamos trabajando conjuntamente con la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial, para que Huelva tenga muy pronto su escuela taurina”.Tanto en la apertura del acto como en su finalización, la intervención del joven pianista Manuel Moreno añadió brillantez a la noche.