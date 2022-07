'Bayonetta 3' conjura su lanzamiento para el 28 de octubre.

La carismática bruja de Umbra ya tiene fecha para el estreno de su esperada tercera entrega. Nintendo y PlatinumGames han anunciado que Bayonetta 3 se pondrá a la venta el próximo 28 de octubre en exclusiva para Nintendo Switch.

Cargada de acción y frenetismo en estado puro, Bayonetta regresará este otoño para hacer frente a una nueva fuerza maligna: los homúnculos, unos series creados por el hombre que destruyen todo a su paso.

Para esta nueva aventura regresarán aliados conocidos de las entregas anteriores y también se estrenarán algunos nuevos, como la alianza arcana de Bayonettas y el nuevo personaje jugable: la aprendiz de bruja Viola, acompañada de su demonio felino Cheshire.

También estarán de regreso las icónicas armas de Bayonetta, a las que se sumará la nueva habilidad Máscara Demoníaca, con las que la bruja puede reventar, pisotear y machacar a los enemigos con impresionantes combos y poderes diabólicos.

Junto a la edición estándar del juego, el 28 de octubre también se pondrá a la venta la edición especial Máscaras de la Trinidad, que incluye un libro de ilustraciones de 200 páginas y tres carátulas exclusivas (una para cada juego de la trilogía Bayonetta), que, al combinarlas, forman una única ilustración panorámica.

Un mes antes, y para conmemorar este lanzamiento de la tercera entrega, Nintendo pondrá a la venta el primer Bayonetta en formato físico el 30 de septiembre.

'The Last of Us Parte I' ya es 'gold'

El regreso de Ellie y Joel se acerca a su lanzamiento del próximo 2 de septiembre: el remake The Last of Us Parte I ya se encuentra en fase Gold, lo que significa que ha concluido su desarrollo y comienza la producción de las copias físicas que llegarán a las tiendas.

Esta información ha sido confirmada en sus redes sociales por el propio Neil Druckmann, co-presidente de Naughty Dog, quien se ha mostrado impaciente por esta nueva experiencia para disfrutar de la entrega original de The Last of Us.

Como ya os adelantamos, la conmovedora historia de The Last of Us volverá, casi 10 años después de su estreno original en PS3, con un exhaustivo remake desarrollado desde cero para ofrecer una fidelidad visual renovada, mecánicas de juego modernizadas, controles mejorados y opciones de accesibilidad ampliadas.

Aprovechando las características de PlayStation 5, esta nueva versión del The Last of Us original y su DLC Left Behind contará con mejoras en los efectos, la exploración y el combate; así como también añadirá audio 3D, retroalimentación háptica y gatillos adaptativos.

The Last of Us Parte I llegará el 2 de septiembre a PS5 y más tarde lo hará también, y por primera vez, en PC.