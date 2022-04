Inés Ballesteros y Pablo Ruiz en los conciertos líricos en Huelva de Fundación Caja Rural del Sur

La soprano Inés Ballesteros y el barítono Pablo Ruiz, con Rubén Sánchez al piano, intervendrán en la noche del próximo jueves, día 28 de abril, a las 20:00, en los Conciertos Líricos que promueve Fundación Caja Rural del Sur con la Asociación Musical Teatro Lírico de Huelva.

Como es habitual será el salón de actos del Centro Cultural José Luis García Palacios, el escenario para este nuevo encuentro con la música y el canto y la recaudación de la entrada será destinada, como siempre, a obras benéficas, en este caso a la Asociación Anumayores. Las entradas están ya a disposición del público en la Sala de Exposiciones del mencionado Centro Cultural en la calle Mora Claros, en horario de 11:00 a 13:00.

La soprano Inés Ballesteros, nacida en Madrid, se diploma en piano en el Conservatorio Profesional de Música Joaquín Turina de Madrid, y en canto en la Escuela Superior de Canto de Madrid. Ha sido ganadora de numerosos concursos nacionales e internacionales, entre los cuales están Francisco Viñas, Ciudad de Elda, Ciudad de Logroño y Ópera de Tenerife. Desde su juventud, ha interpretado papel solísticos como Aninka en la ópera para niños Brundibar, Trujamán del Retablo de Maese Pedro, el estreno de Requiem de José García Román con la OCNE. Su debut fue el papel de Clarita de La del manojo de rosas en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.

Posteriormente, fue seleccionada en el Ópera Estudio de la Ópera de Tenerife donde debutó como Susanna de Le nozze de Figaro en el Auditorio Adán Martín de Tenerife y el Teatro Comunale de Bologna. Desde entonces, ha debutado en Ópera de Tenerife los roles de Frasquita en Carmen, Olympia en Les contes d'Ho­mann, el papel principal en Doña Francisquita, entre otros. En las pasadas temporadas, debutó los papeles de: Mlle. Jouvenot en Adriana Lecouvreur en el Teatro Massimo de Palermo, Fanny en La cambiale di matrimonio en el Festival Little Ópera de Zamora, Elvira en L’italiana in Algeri en el Auditorio Manuel de Falla de Granada, el Pastor en Tosca en el Gran Teatro del Liceu, su debut en el Teatro Campoamor de Oviedo con el papel de Oscar en Un ballo in maschera, y su debut en el Teatro Real de Madrid en la producción de Tosca. En esta temporada 2021/2022, volverá al Teatro Real en la producción de Lakmé de L. Delibes

El barítono Pablo Ruiz es licenciado en canto lírico en la Escuela Superior de Canto de Madrid. Perfecciona sus estudios en el Rossini Opera Festival de Pesaro en Italia, con el Alberto Zedda, en la Accademia Chigiana de Siena con Renato Bruson y en la Ópera de Tenerife con Giulio Zappa. Ganador del concurso ASLICO del Teatro Sociale de Como en el 2015, debuta en la Ópera de Tenerife con el Dandini de LA CENERENTOLA de Rossini. Los compromisos operísticos más importantes han sido el Lord Sidney de IL VIAGGIO A REIMS de Rossini ‑en el Teatro Bolshoi de Moscú; Don Magnifco de LA CENERENTOLA en la Deutsche Oper am Rhein de Düsseldorf, interpretando además dicho rol en el Teatro Rossini de Pesaro y en el Teatro delle Muse de Ancona; También da cantado el Dandini de La Cenerentola en el Teatro del Giglio de Lucca, Teatro Dante Alighieri de Ravenna, Teatro Rendano de Cosenza y en el Festival Luglio Musicale de Trapani en Sicilia. Canta el rol de Bartolo de EL BARBERO DE SEVILLA de Rossini en el‑Théâtre des Champs Elysées de‑París, en la Deutsche Oper am Rhein de Düsseldorf, en la Opera de Marsella, en el Teatro Nacional de Lima, en la Opera de Toulon y en el Teatro delle Muse de‑Ancona; Taddeo de LA ITALIANA EN ARGEL de Rossini en el Concertgebouw de Amsterdam y en la Ópera Estatal de Hungría en Budapest. Malatesta del DON PASQUALE de Donizetti en el Teatro Donizetti de Bergamo, en el Teatro Sociale de Como, Tetro Fraschini de Pavia, Teatro Ponchielli de Cremona y en el Teatro Pergolesi de Jesi. Don‑Pasquale como rol‑protagonista, en la Nouvelle Opera de Fribourg en Suiza y en el Teatro Verdi de Trieste. Dulcamara de EL ELIXIR DE AMOR de Donizetti en la Opera de Toulon y en el Auditorio‑Baluarte de Pamplona. Gasparo de la Ópera RITA de Donizetti, en el Konzerthaus de Berlin. Leporello del‑ DON GIOVANNI de Mozart en la Opera de Toulon. Papageno de LA FLAUTA MÁGICA de Mozart en la Ópera de Tenerife

El pianista Rubén Sánchez Vieco obtiene el título superior de piano en el Conservatori Superior de Música de València, alcanzando las máximas calificaciones en Interpretación, Música de cámara e Improvisación. En Madrid se perfecciona con José Cruzado. En 2009 se especializa en repertorio lírico tras obtener una beca en el Centre de Perfeccionament Plácido Domingo (Palau de les Arts Reina Sofía) en Valencia. Este programa le brinda la posibilidad de trabajar como pianista en las temporadas 2009 y 2010 los maestros: L. Maazel, Z. Mehta, A. Zedda y P. Domingo, entre otros. Desde 2010 estudia dirección de orquesta con G. Gelmetti (Accademia Chigiana di Siena), C. Metters (Londres), B. Aprea (Roma) y A. Holum. En 2017 obtiene el 2o premio en “Complete Beethoven Conducting Masterclass” (St Notting Hill, Londres).

Ha actuado y dirigido en el Auditorio Nacional de Música, Palau de la Música y Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, Fundación J. March, Teatro de la Zarzuela, Teatro dell’Opera di Roma, así como en los festivales: Rossini Opera Festival y Festival Pucciniano (Italia), Sibiu Opera Festival (Rumanía) y Festival Terras sem Sombras (Portugal). Ha dirigido las siguientes orquestas: Orquesta Sinfónica de Tenerife, Orquesta de la Comunidad de Madrid, entre otras. Actualmente trabaja como coordinador musical en la Accademia Rossiniana Alberto Zedda (Rossini Opera Festival) y colabora como asistente musical y pianista en las temporadas del Teatro de la Zarzuela, Ópera de Tenerife y Palau de les Arts Reina Sofía. Asimismo, compagina su actividad artística con la docente impartiendo seminarios de concertación en la Escuela Superior de Música “Katarina Gurska” de Madrid.