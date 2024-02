Artistas flamencos ciegos actuales

Manuel Gómez Segovia, El Ciego de Almodóvar. Manuel Gómez Segovia (Almodóvar del Río (Córdoba), 1942- Córdoba, 2008) [1]. La falta de visión fue causa de que se trasladara a la capital desde joven, donde llegó a gestionar un kiosco de la ONCE antes de emigrar con su familia a Cataluña. Gran aficionado al flamenco, fue un cantaor largo y participó en diversos festivales y concursos celebrados por la geografía cordobesa consiguiendo varios premios.

Intervino en el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba de 1965, compitiendo con artistas como Paquera de Jerez, Naranjito de Triana, Beni de Cádiz, Curro Malena o Calixto Sánchez, en el que obtuvo un accésit en la sección de Cayetano Muriel. También compitió y ganó un tercer premio en el Concurso Regional de Cante Jondo de Montalbán en 1970. El Ayuntamiento de su pueblo y la Peña flamenca La Temporera le rindieron un homenaje en 2022 y se colocó un azulejo en la calle rotulada con su nombre [2].

Antonio José Mejías

Nació en Montilla (Córdoba) en 1979 y fue perdiendo progresivamente la visión hasta quedar ciego [3]. De familia relacionada con el flamenco, que escuchó desde chiquillo en su casa, empezó a cantar en un coro rociero cuando tenía quince años y poco después inició su carrera, participando en diversos concursos de cante y actuando por España y en numerosos países extranjeros. Él se consuela diciendo que “Dios me ha quitado la visión, pero me ha dado la garganta”. Afiliado a la ONCE, comenzó como vendedor del cupón en Priego de Córdoba en 1999, pero, dada la aceptación que tuvo como cantaor, dejó este oficio durante unos años para volver a retomarlo en 2019.

Es un cantaor de flamenco ortodoxo que ha bebido en las fuentes de Antonio Mairena, Caracol, Morente y su paisano Fosforito, que es su padrino artístico desde que en 2010 ganara el Concurso Nacional de Flamenco de Córdoba. Cantaor general, conoce muy bien los fandangos y canta por Huelva con mucho estilo y dominando su aire. Defensor de la línea clásica, le preocupa la evolución del flamenco y considera que se está perdiendo su raíz: “El flamenco es un cantaor, la guitarra, un cuadro de baile y ya está. Se pueden hacer cosas muy bonitas, pero la raíz no se puede perder. No se pueden contratar cosas que no son flamenco y etiquetarlas así”. Mejías obtuvo un premio en la Bienal de Flamenco de la ONCE, celebrada en Granada en 2022. Y compuso la obra El pregón de los iguales como homenaje a todos los vendedores de la ONCE.

Juan Miguel Ramos El Plazoleta nació en Sanlúcar de Barrameda y es ciego total [4]. Comenzó cantando en el bar de su abuelo en la peña rociera de Jerez. Sus primeras saetas las cantó a las sagradas imágenes de las Vírgenes procesionadas por la Semana Santa cuando tenía ocho años. Con diez se integró en un coro infantil y comenzó a aprender guitarra. No es profesional, canta por afición, y estuvo un tiempo retirado del cante, que volvió a retomar al sentirse bien de la voz de nuevo. Cantando y tocando, participa habitualmente en los concursos convocados por la ONCE, en la que trabaja como vendedor del cupón. Ha ganado numerosos premios, siendo los más destacados los de guitarra y cante obtenidos en la Bienal Flamenca de la ONCE, primer premio, y el de finalista en el 50º Festival Internacional de Cante de las Minas, de La Unión. Es un buen conocedor del flamenco y ha montado espectáculos musicales donde se interpreta la más variada gama de los cantes. Su afición por la música le lleva a cantar también otras músicas, además del flamenco.

María Auxiliadora Rodríguez Ortiz, María Rodríguez

María Rodríguez es de Moguer, nacida en 1994 [5]. Ciega de nacimiento, comenzó a formarse como cantaora de flamenco cuando tenía seis años en la academia de Amparo Correa. Su interés por esta música le surgió escuchando los programas de flamenco en Canal Sur TV. Se inició interpretando saetas, un cante con el que se exhibió en el teatro Lope de Vega cuando tenía doce años y con el que ha participado en numerosas exaltaciones. Afiliada a la ONCE, obtuvo un premio en la Bienal Flamenca celebrada en Granada cantando granaínas, alegrías y fandangos de Huelva. Ha conseguido también premios de la Fundación Cristina Heeren, donde cursó formación artística. Es miembro de la Agrupación de Teatro Tiflonuba, de la que forman parte actores ciegos y con minusvalías visuales. María conoce bien el género flamenco, que practica por afición.

El Cortecitas

José El Cortecitas nació en Córdoba en 1983, se crió en Puente Genil y ha vivido también en La Línea de la Concepción con su familia [6]. Ciego de nacimiento, hijo de una familia relacionada con el flamenco –su padre es el cantaor El Corteza–, se inició en la guitarra con cuatro años, aunque prefiere la faceta de cantaor. Grabó su primer disco cuando tenía diecisiete años y actualmente tiene una veintena de discos, habiendo colaborado con Morenito de Íllora y otros artistas. Admirador de los cantes de Camarón, se entona con flamencura y compás por bulerías, fandangos y otros palos. Su mundo es la música y su actividad se extiende también al piano, la percusión y el bajo. Es también arreglista y compositor.