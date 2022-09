Anunciado 'New Tales from the Borderlands' para PC y consolas.

El universo Borderlands regresará muy pronto con New Tales from the Borderlands, una nueva aventura interactiva independiente basada en elecciones y ambientada en la famosa saga de 2K y Gearbox Software. Se lanzará el 21 de octubre en PC (Steam y Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y Nintendo Switch.

New Tales from the Borderlands presenta una profunda historia original llena de giros inesperados, emociones conmovedoras y el humor clásico de Borderlands. Dentro de la metrópolis de Promethea, perpetuamente devastada por la guerra, los jugadores decidirán el destino de tres perdedores que buscan hacer del caos su negocio, con la científica altruista Anu, su ambicioso hermano callejero Octavio y Fran, la bestia de los yogulados.

Una invasión planetaria, un monstruo de la bóveda y capitalistas despiadados serán los enemigos que tendremos que derrotar con nuestras decisiones, por pequeñas o grandes que sean, ya que todas ellas afectarán al desarrollo de la historia.

Para hacer las delicias de los buscacámaras, el juego se pondrá a la venta en dos ediciones: Edición Estándar (Digital) y Edición Deluxe (Digital y Física), esta última que incluye también el juego Tales from the Borderlands, desarrollado por Telltale Games.

Como bonus de reserva se podrá obtener el Pack Adventure Capital, que incluye cosméticos para Anu, Octavio y Fran, 10 000 monedas del juego y un coleccionable FL4K Vaultlander en el juego.

'The Outbound Ghost', el juego de rol y aventuras al estilo 'Paper Mario'

El estudio suizo Conradical Games prepara el inminente lanzamiento del fantasmagórico The Outbound Ghost, un interesante juego de rol y aventuras al más puro estilo de la querida serie Paper Mario de Nintendo.

Su lanzamiento será el próximo 21 de septiembre en formato digital para PC, PS4, PS5 y Nintendo Switch; y hoy sabemos que, gracias a Tesura Games, en España contaremos con una edición física para PS4, PS5 y Nintendo Switch que se lanzará el 25 de noviembre.

En The Outbound Ghost, los fantasmas representan la encarnación del arrepentimiento. La mayoría de las personas va al más allá después de morir, aunque quienes no estaban satisfechos con su anterior vida se convierten en fantasmas y se ven obligados a vagar por la Tierra hasta que enmienden sus errores.

Ante esta situación, nuestra misión será ayudar a otros a solucionar o aceptar sus anteriores vidas para que puedan disfrutar de la felicidad eterna y, eventualmente, conseguir nosotros recordar los errores de nuestra vida anterior y corregirlos.

La dinámica de juego hereda la esencia de Paper Mario para introducirnos en un mundo 2.5D de adorables personajes de papel que deben explorar al tiempo que desarrollan combates por turnos donde características como el arrepentimiento, la benevolencia y la envidia se convierten en nuestros compañeros de equipo.

Con cada enfrentamiento victorioso obtendremos materiales para crear insignias que equiparnos con el fin de conseguir efectos y potenciadores de estadísticas.