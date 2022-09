El onubense Álvaro Mora, premiado con el Bordón Minero del Festival de La Unión

El Festival del Cante de las Minas de la Unión se rendía el pasado 6 de agosto al joven guitarrista moguereño Álvaro Mora, otorgándole uno de los galardones más importantes del flamenco, el Bordón Minero. Su interpretación de una taranta y una soleá le reportaba el triunfo en el tierras murcianas. Un premio dotado con 6.000 euros, pero que le ha proporcionado mucho más.

Álvaro empezó a tocar la guitarra a los nueve años. A los once fue consciente de que quería ser guitarrista profesional, y desde los doce lleva soñando con poder ir a La Unión con su guitarra. "Hasta este año no me he atrevido a participar. Eche la inscripción a última hora para obligarme a vivir la experiencia" contaba Álvaro a Huelva Información.

Según él, este festival le ha dado la oportunidad de convivir y compartir con otros músicos, sin embargo estar en el punto de mira de compañeros y afición también ha hecho que la experiencia sea dura, pues la importancia del festival viene de la mano de mucha presión mediática. Iba sin pretensiones, simplemente con el objetivo de ser uno mismo y disfrutar del festival, pero se preparó a conciencia. "Me preocupé de estudiar mucho, tenerlo todo en las manos y controlar todo lo que dependía de mi" esa ha sido para Álvaro la clave del éxito.

Ahora, cuando comienza a digerir lo que ha pasado, es cuando está siendo verdaderamente consciente de lo que supone recibir un reconocimiento como el Bordón Minero. El premio ha traído consigo mucho reconocimiento y cariño, pero también mucho trabajo. Está inmerso en varios proyectos como espectáculos de baile, conciertos en solitario y otros junto a la ganadora de la Lámpara Minera del Festival de La Unión, Esther Merino.

Sin embargo, el más personal es el de seguir componiendo y creciendo para forjar su propio espectáculo en directo y a largo plazo, poder plantear un disco que refleje quién es y su forma de entender el flamenco.