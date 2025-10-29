Viviendas anegadas, caída de muros, árboles y ramas en carreteras y aceras, incidencias del temporal en Huelva

Viviendas anegadas y caídas de muros, árboles y ramas en carreteras y aceras son algunos de los incidentes del temporal en la provincia y capital de Huelva. Según indicó el 112, efectivos de bomberos tuvieron que intervenir en distintos puntos de la geografía onubense para retirar los árboles y ramas de la vía pública así como para achicar el agua de las viviendas.

A las 7:25 de este miércoles, efectivos del Parque Municipal de Bomberos tuvieron que desplazarse hasta la avenida 3 de Marzo, en el campus del Carmen de la Universidad de Huelva, para retirar un pino que se había caído en la calzada.

En la provincia, se recibió un aviso a las ocho de la mañana de un patio anegado en una vivienda en Lepe, a media noche también se recibió otro aviso por una vivienda anegada en Puebla de Guzmán, pero finalmente a esta última no tuvieron que ir los bomberos del Consorcio Provincial porque ya los inquilinos habían logrado achicar el agua. Sí tuvieron que acudir los bomberos a una vivienda anegada en Ayamonte, a las ocho menos veinte de la mañana. En Huelva capital, se intervino entre la madrugada y esta mañana en tres viviendas que estaban anegadas.

Por otra parte, en el término municipal de Puebla de Guzmán, se cayó parte de un muro en la HU 5401, en sentido Paymogo; y en Los Marines, un árbol en la HU 8122, y una rama en la HU 8111 en el término de Almonaster la Real. En Cortegana hubo que retirar barro de la calzada, en la N-433.

Desde el 112 se dio aviso a Policía Local, Guardia Civil y bomberos para intervenir en los distintos incidentes e intentar volver cuanto antes a la normalidad.

Huelva está este miércoles en aviso naranja por lluvias y amarillo por fuertes vientos y probabilidades de tornado y manga marina.