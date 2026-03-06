Viernes negro en Huelva con tres accidentes de tráfico: un trabajador herido de camino a la mina en Almonaster y otros dos en la capital

La provincia de Huelva ha vivido una mañana de viernes accidentada en sus carreteras. Desde primera hora de la jornada, los servicios de emergencia han tenido que emplearse a fondo para atender varios siniestros en distintos puntos de la geografía onubense, destacando por su gravedad una colisión frontal en el término municipal de Almonaster la Real.

El incidente más relevante de la mañana se produjo a escasos minutos de comenzar la jornada laboral. Según los datos facilitados por el servicio de emergencias 112 Andalucía, a las 7:15 de este viernes se registró una fuerte colisión frontal entre dos turismos en las inmediaciones de las instalaciones de Minas de Aguas Teñidas (Matsa).

A consecuencia del impacto, dos varones resultaron heridos. Uno de ellos, de 50 años, tuvo que ser evacuado de urgencia al Hospital de Riotinto para una valoración más profunda de sus lesiones. Según confirmaba la compañía minera a este periódico, este era trabajador de una empresa contratista y el accidente se produjo 'in itinere', es decir, cuando se desplazaba hacia su puesto de trabajo.

El otro afectado en el accidente era un joven de 28 años, que también resultó afectado en el siniestro. Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios y patrullas de la Guardia Civil de Tráfico para regular la circulación en una zona de alta densidad de vehículos pesados y personal minero a esas horas del día.

Siniestros en Huelva capital: H-30 y Avenida Alemania

La red viaria de la capital onubense tampoco ha estado exenta de incidentes durante el resto de la mañana. Horas después del suceso en la Sierra, el centro de coordinación del 112 recibía un aviso por un accidente por alcance en la ronda de circunvalación H-30.

El choque ocurrió a las 10:20, concretamente a la altura del kilómetro 19. En este caso, una persona resultó herida, aunque según las primeras informaciones, el pronóstico no reviste gravedad. El tráfico en la zona sufrió retenciones momentáneas mientras se procedía a la retirada de los vehículos implicados.

Apenas media hora más tarde, a las 10:50, el centro de la ciudad registraba un nuevo aviso. Un motorista sufrió una caída en la Avenida Alemania, justo en la intersección con la Avenida de Portugal. Afortunadamente, el incidente se saldó únicamente con una lesión leve en un pie del conductor, sin que fuera necesaria una intervención de mayor envergadura.