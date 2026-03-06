Las víctimas de Adamuz, indignadas por el "desprecio" de Sánchez en su visita a Huelva

El colectivo de víctimas del accidente ferroviario de Adamuz ha mostrado este viernes su "indignación" por lo que consideran un "desprecio" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su primera visita a la provincia de Huelva desde que sucedió la tragedia.

Ha criticado que no se les informara ni comunicara un acto que se anunció como un homenaje a las víctimas antes de que comenzara la 36 cumbre hispano-portuguesa en el Monasterio de la Rábida y que, finalmente, solo ha sido en recuerdo a las que tenían relación con la Universidad Internacional de Andalucía.

Se trata de cuatro personas, dos de ellas profesores que daban clases en los cursos de verano de este centro universitario, la fotógrafa María Clauss y el periodista Óscar Toro, en cuyo recuerdo se ha colocado una placa a la entrada de la sede universitaria.

El presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento, Mario Samper, ha calificado de "indignante" la actitud institucional y ha denunciado un sentimiento de abandono profundo. "Los pocos gestos que tienen desde el Gobierno son en sentido contrario de lo que deberían de ser. Cada maniobra que hacen lo estropean un poco más".

Ha recordado que la tragedia dejó en Huelva 28 de las 46 víctimas mortales y más de cien heridos, por lo que "no nos parece que venga aquí a nuestra propia casa y que ni siquiera le dé por pensar en nosotros".

Para Samper, la promesa de apoyo gubernamental ha quedado en papel mojado: "Ese cariño que decía él que nos iba a dar... todavía no lo hemos visto por ningún sitio". El presidente de la asociación, también ha mostrado su sorpresa y malestar por el hecho de que el minuto de silencio con el que oficialmente ha comenzado la Cumbre —que el Gobierno había dicho que era para recordar a todas las víctimas del accidente de Adamuz— se haya hecho genérico para fallecidos en España y Portugal sin mencionar específicamente a las víctimas del tren.

"A este nivel esperamos de un presidente de un Gobierno otro tipo de gesto, de reacciones, de comentarios. Estoy bastante sorprendido, de verdad, con toda la actuación del Gobierno ", ha añadido.

La asociación trabaja para acelerar su estrategia legal y personarse en la causa judicial por el accidente, para lo que tienen previsto contratar un despacho de abogados.

El portavoz ha concluido reafirmando que sus objetivos como víctimas están claros y consisten en "saber qué pasó, exigir responsabilidades y que nos pidan perdón también".