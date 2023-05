El vicepresidente de la Diputación tilda los resultados electorales de "injustos" por la labor de los Ayuntamientos de la provincia

El vicepresidente de la Diputación de Huelva, Juan Antonio García, ha tildado de "injustos" los resultados electorales a tenor del trabajo realizado por las Alcaldías socialistas en los últimos cuatro años.

Desde las Ejecutivas socialistas, "esperábamos una variación de los resultados pero nunca tanta", ha asegurado García en rueda de prensa. El representante de la entidad provincial ha asegurado que "es pronto para sacar conclusiones acerca de los factores que han sido decisivos en la perdida de una institución que el PSOE-A mantenía desde hace más de cuatro décadas.

"Estamos inmersos en un periodo de reflexión", ha explicado el vicepresidente que "no va a ser fácil" en tanto que "ya tenemos encima otro proceso electoral con las generales del mes de julio". A falta de un análisis más profundo, García ha asegurado que "las primeras sensaciones son muy malas" y no pueden ser de otra forma en tanto que "cuando haces un buen trabajo en los municipios durante cuatro años y recibes una mala recomensa sientes que se trata de una injusticia muy grande" y más, ha añadido, "cuando hay causas que no obedecen a la propia gestión" y que tendrán que ser bien analizadas en los próximos meses.

Preguntado por los próximos pasos que dará el socialismo onubense para recuperar una institución clave, García ha asegurado que "será la Ejecutiva provincial la que tendrá que decidir sobre ello". A pesar de que el periodo de reflexión todavía está dando sus primeros pasos, ha asegurado, "la secretaria general ya está manos a la obra" para ofrecer un proyecto sólido para los años venideros que tome nota de errores propios y ajenos.

Polémica por los frutos rojos de Doñana

Acerca de las consecuencias mediáticas que ha tenido la proposición de ley de PP y PSOE sobre la ampliación de regadios de Doñana para el sector de los frutos rojos, el vicepresiente ha sido contuntente. "Es algo que se veía venir", ha asegurado. "Lo veníamos diciendo una y otra vez" y que finalmente ha llegado a causa de la "malísima gestión que se ha hecho sobre una proposición lanzada sin ninún consenso"

Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), muchos supermercados europeos están tomando medidas para garantizar que sus proveedores cumplan con la legislación ambiental y de ordenación del territorio vigente. "El daño ya está hecho y no se puede intentar ayudar al sector primario de la provincia haciendo este tipo de acciones que dañan la imagen de la agricultura onubense en los mercados internacionales por arañar votos".

La proposición, entiende el vicepresidente, ha traido que "las grandes superficies no quieran comprar berries de Huelva porque tienen una mala imagen asociada" una situación que "tiene dificil solución".