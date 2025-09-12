Más de una veintena de medios terrestres y aéreos combaten un incendio forestal en Paterna del Campo

Los servicios de emergencia trabajan intensamente en la extinción del incendio forestal declarado en la zona de Paterna del Campo. Para hacer frente al fuego, están desplegados diversos medios materiales y humanos que incluyen a tres grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente. En el operativo también participan dos autobombas, dos helicópteros semipesados y dos aviones de carga en tierra.

Las autoridades mantienen el dispositivo activo para controlar y extinguir el incendio lo antes posible. Pasadas las 15:30, han aumentado los medios en la zona. Actualmente, el operativo cuenta con la participación de siete grupos de bomberos forestales (BBFF), cuatro Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), cuatro técnicos de operaciones (TOP), un agente de medio ambiente (AAMM) y un técnico de extinción (TEX). Además, se han desplegado cinco autobombas, tres aviones de carga en tierra, dos aviones anfibios ligeros y un avión de coordinación (ACO).

En el aire, el dispositivo cuenta con dos helicópteros semipesados y dos pesados, mientras que en tierra se emplean dos bulldóceres para realizar labores de cortafuegos. También están presentes una Unidad Médica, una unidad de análisis y una unidad meteorológica para apoyar la extinción y garantizar la seguridad del personal.