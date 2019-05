Veinte vehículos participan en la Carrera SUR19

La iniciativa es promovida por el grupo de investigación de Control y Robótica que dirige el catedrático José Manuel Andújar . En esta cuarta edición han participado unos 200 alumnos a los que hay que sumar 50 profesores que han trabajado desde el pasado mes de octubre, bajo la supervisión de este grupo de investigación de la Universidad de Huelva. No es un desafío fácil pero esun buen incentivo para que chavales se acerquen a mundo de la técnica.

Buenas noticias para el Proyecto CEUS

osé Manuel Andújar, promotor del Proyecto CEUS se ha mostrado además muy esperanzado de que éste dé pasos importantes en breve. El catedrático de la Onubense comentó que “el proyecto se está desbloqueando”. En primer lugar, porque hay que comenzar las obras del propio Proyecto CEUS y en segundo, hacer una prevalencia de los terrenos que en estos momentos ocupa el Cedea con objeto que pasen de uso de monte público a uso científico y eso ha de hacerlo la Junta de Andalucía. Creemos que en pocos días habrá buenas noticias”.

El Proyecto CEUS (Centro de Ensayo de Sistemas no Tripulados) es una actuación promovida conjuntamente por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), adscrito al Ministerio de Defensa, y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), adscrita a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y que tiene por objeto la implantación de un centro de ensayos para desarrollo e investigación con sistemas no tripulados en Moguer.



Los primeros pasos de este proyecto comenzaron en 2011, tras las actuaciones realizadas entre el Ministerio de Defensa a través del INTA y la Junta de Andalucía. El Proyecto CEUS englobaba dos actuaciones diferentes. Una en las instalaciones del INTA en el Arenosillo (Cedea), que tenía como objeto el equipamiento tecnológico del centro y que a día de hoy esta concluido. Y una segunda, que es la que se conoce con el nombre propiamente dicho como CEUS, que consiste en la construcción de una pista e instalaciones prácticas de vehículos aéreos no tripulados y sistemas embarcados en ellos.