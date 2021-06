Los vecinos quieren que se mantenga la fisonomía de la plaza de San Pedro de Huelva

La Asociación de Vecinos de San Pedro y San Sebastián quiere que se mantenga la actual fisonomía de la plaza de San Pedro. El vicepresidente y portavoz de la asociación vecinal, Manuel Liste, señaló en relación a la peatonalización del entorno que “está bien que quieran ponerlo peatonal pero que dejen la plaza como está”.

Indicó que “sorprende que el Ayuntamiento haya presentado una actuación en el conjunto de la plaza y alrededores sin comunicárselo y consultarlo con los que viven aquí”. El representante vecinal explicó que la plaza forma parte de la iglesia, por lo que cualquier intervención en el entorno “se debería consultar además con la parroquia y las hermandades, que son las que utilizan la plaza como espacio de recepción de la iglesia y realizan actividades en ella”.

Subrayó que “lo que está bien no es necesario cambiarlo”, no se quieren “encontrar con un conflicto vecinal y de Huelva por el interés que tiene la plaza de San Pedro como espacio emblemático de la ciudad, se pueden cargar una cosa que gusta y crear conflicto”.

La asociación vecinal aboga por “mejorar lo que hay, la plaza tiene un sabor juanramoniano y hay que consolidar una serie de elementos históricos acordes con la plaza, como el conjunto de las palmeras, los arriates y la estatua de San Manuel González, una figura importante en el plano social de la Huelva de la década de los años diez, que se preocupó por la atención a los niños más necesitados, sesenta años tiene la escultura en la plaza”.

El portavoz de la asociación comentó que la plaza necesita una serie de actuaciones que “venimos reivindicando desde hace muchos años sin obtener respuesta”. Explicó que en los arriates sólo se riega y se poda, “hay que abonar, cambiar la tierra, poner las palmeras que faltan y cubrir las calvas de los setos y rosales”. Se trata “de cuestiones básicas, independientemente de la mejora de la plaza, que se han reclamado, falta una actuación completa en jardinería”.

Apuntó que “no hemos tenido ningún contacto con el equipo de gobierno del Ayuntamiento, el grupo socialista estuvo antes, cuando estaba en la oposición, aquí no se hace nada desde Perico Rodri, con el actual equipo de gobierno sólo se iluminaron las palmeras en Navidad y fue por petición de la asociación”.

Aparte, desde la asociación vecinal piden que se pinten los pasos de cebra existentes en el entorno de la plaza y que se creen tres más, a la altura de los azulejos de Jesús de la Pasión y de La Burrita, y de la escalinata de la iglesia para mayor protección de peatón.

El representante vecinal aclaró que no se pronuncia sobre el proyecto de peatonalización porque no se lo han mostrado pero sí “sobre lo publicado en Huelva Información” y no ve “la necesidad de peatonalizar la calle La Fuente, hay una acera amplia, que conecta perfectamente con la zona de Madre Ana, La Palmera y el casco urbano”.

Liste destacó que “el Ayuntamiento dice que quiere escuchar a los vecinos y debe hacerlo, que se peatonalice el entorno pero que se conserve la plaza y sus elementos característicos”, a lo que añadió que “se podrían recuperar los antiguos bancos”. Recordó que en los años cincuenta se realizó un plan especial para la plaza de San Pedro, “se actuó con mucha sensibilidad” y los vecinos quieren que “se actúe ahora también con sensibilidad, no se puede consentir que de la noche a la mañana nos encontremos con un cambio radical, es lo que nos tememos que ocurra”.

Incidió en que hay que “poner las palmeras que faltan”. Manifestó que en su momento, con la anterior corporación municipal la asociación de vecinos “consiguió que en el Paseo de Santa Fe se mantuvieran las palmeras, que se replantaran, para que se conservara el estilo del XIX de la plaza. También la asociación de vecinos acudió al Defensor del Pueblo cuando la anterior corporación quería montar un local de copas en el cuartel de Santa Fe”.

La asociación vecinal sigue pidiendo que una parte del edificio del antiguo cuartel de Santa Fe se destine a centro social de los barrios del entorno.

Por otra parte, el representante vecinal lamentó que “el Ayuntamiento no escuche a los vecinos y tenga la plaza de la Soledad convertida en un vertedero cuando se le ha propuesto una sencilla solución: plantar césped, y sólo ha buscado excusas para no hacerlo”. Explicó que “hace ocho años el grupo socialista, que estaba en la oposición, realizó una visita y dijo que eso estaba deprimente y que su solución era bien fácil y, ocho años después, seguimos igual”.