La vacuna antigripal es trivalente con especial atención a la de tipo A

Siguiendo los requerimientos estipulados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la vacuna que se empezó a distribuir ayer en los centros de salud y consultorios de la provincia es de carácter trivalente. En concreto está especialmente destinada a dos componentes del tipo A y a un componente del tipo B. La OMS estableció la composición el mes de febrero.La campaña de vacunación arrancó ayer sin ninguna incidencia destacable y, como es habitual, los centros de salud de la capital adecuan consultas y horarios especiales para poner la vacuna, sobre todo durante estas primeras semanas en las que la asistencia de usuarios es mayor.

Durante la anterior campaña se repartieron en los 128 puntos de distribución, más de 80.000 dosis lo que supuso un 30% más en relación a la campaña anterior.Desde el SAS se entiende que hay una parte importante de la población a la que se le recomienda que se vacune porque tiene más posibilidades de padecer una gripe con complicaciones, que incluso lleve al paciente al ingreso en el hospital o incluso a su fallecimiento.

Fundamentalmente es el caso de las personas que tienen 65 años o más, aquellas que tienen alguna enfermedad crónica y las embarazadas.Salud insiste en la importancia de que se vacune el personal sanitario y todas las personas que pueden transmitir la enfermedad a aquellas que tienen un alto riesgo de complicaciones. Asimismo, está indicada la vacunación frente a la gripe en las personas que trabajan en servicios públicos esenciales. Como novedades que presenta la campaña, se han incluido entre los grupos diana de vacunación a los menores entre los 6 meses y los 2 años de edad con antecedentes de prematuridad menor de 32 semanas de gestación;aquellos que presentan trastornos de la coagulación y el personal de oficinas de farmacia.

Salud está haciendo mucho énfasis en la vacunación para entre otras cosas, fomentar la concienciación de la población y cortar la negativa evolución que se percibe estos últimos años en los que desciende el número de personas que se vacunan. En las IV Jornadas de Actualización en Vacunas que se celebraron en Huelva el pasado mes de mayo, los médicos apuntaron a este hecho que no solo afecta a la provincia sino a nivel nacional. Los especialistas apuntaron entre otros motivos, a la confusión que existe entre la gripe y los constipados. Es cierto que sigue muy extendida la idea de que la vacuna previene los catarros, cuando esto no es así. Los médicos vaticinan que en un futuro no muy lejano habrá una vacuna más eficaz que no haya que cambiar su composición cada año.

Junto a la insistencia en la vacunación, el Servicio Andaluz de Salud ha lanzado otro mensaje complementario en el que se incide en que la población haga un uso comedido de los servicios asistenciales ya que se entiende que una gripe, sin que presente complicaciones, no es razón como para acudir a la consulta.Lo cierto sin embargo, es que cuando la epidemia empieza a tomar proporciones considerables, los usuairos recurren casi masivamente no solo a las consultas de los centros de salud sino también a otros dispositivos como son los de Urgencias incluidas las de carácter hospitalario. Esto es lo que se quiere evitar, en la medida de lo posible, desde la Consejería de Salud.