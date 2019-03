Los taxis usarán matrículas azules para luchar ante el intrusismo

Llama la atención cómo poco a poco los taxis de la ciudad transforman las matrículas traseras de sus vehículos en color azul y los números y letras en blanco. Esto se debe a la aplicación de una normativa obligatoria a nivel nacional que llega para tener un mayor control hacia el intrusismo, o dicho de otra forma: los taxis piratas. Las matrículas azules son obligatorias desde el próximo 1 de agosto “para todo el servicio público”, en transportes de pasajeros de hasta nueve plazas.

Aunque esta normativa entrará en vigor en todas la provincias españolas, a Huelva no le afecta tanto, según explica a Huelva Información el presidente de Teletaxi Huelva, Iván Romero León. No le afecta en el aspecto de que “aquí sinceramente hay poco que controlar” ya que “esto es más que nada a nivel de grandes capitales” como Madrid, Barcelona, Sevilla o Málaga. “Es una manera de tener a todo el servicio identificado porque hay mucha gente que se dedica a hacer el servicio con su coche particular. Eso en las grandes ciudades suele pasar mucho”, explica Romero. Como es lógico y según la normativa, los vehículo VTC también deben llevar las matrículas azules a partir del próximo 1 de agosto. Así aunque todavía no todos los taxis de la ciudad circulan con la matrícula trasera azul, los taxistas tienen unos meses por delante para formalizar el cambio final.

Por otro lado, Iván Romero León es el nuevo presidente de Teletaxi Huelva, que sustituye a Andrés Lacén. Su nuevo nombramiento tuvo lugar el pasado mes de enero tras la celebración de unas elecciones en la que se presentó otra candidatura. Así, Romero estará al frente de Teletaxi Huelva durante los próximos cuatro años. Entre los retos que se pone por delante Iván Romero León como nuevo presidente de Teletaxi Huelva –que está dentro de la cooperativa Gasauto SCA– pasan por “buscar la perfección dentro de lo bueno” del servicio que se lleva a cabo a la ciudadanía de Huelva, “ser una cooperativa ejemplar”.

También quiere hacer de Teletaxi Huelva una “marca exclusiva” que se consigue con “mucho trabajo y esfuerzo”. Iván Romero, que está al frente de alrededor de 180 taxistas onubenses, apunta que la base primordial de su gestión pasa por “dar un buen servicio general” y “mejorar lo bueno que tenemos”. Otro de los sitios donde está muy presente Teletaxi Huelva es en las redes sociales con vistas a interactuar con la sociedad. “Hoy en día la tecnología mueve más de los que nos imaginamos”.