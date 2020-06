Las urgencias por Covid-19 bajan del 43% del total al 17% actual

Si los servicios de Urgencias hospitalarios están siempre en la primera línea asistencial junto a otros dispositivos de la misma naturaleza, durante la pandemia del Covid-19 su relevancia ha sido clave, si bien lo más adecuado es no hablar en pasado. La estrategia sigue activada en la expectativa de lo que pueda pasar en un futuro más o menos inmediato.

Lo que sí es indiscutible es que actualmente, la normalidad va ganando terreno. Los datos son muy elocuentes a este respecto. En la actualidad, el porcentaje de las Urgencias que son atendidas en el Hospital Juan Ramón Jiménez por posible caso de coronavirus, es el 17% del total, un porcentaje que incluso puede ser inferior ya que esa era la cifra a fecha de 20 de mayo. En los momentos más críticos de la pandemia, ese porcentaje subió al 43,1% que es la complicadas. Cuando la pandemia estaba en la cresta de la ola, se llegaba a atender en el circuito Covid-19 una media de 30 casos diarios de los que 8 pasaban a ser ingresados.

Tanto los sanitarios como la sociedad en general ha vivido unas jornadas insólitas que obviamente, han afectado de manera más directa a los profesionales que ejercen su actividad en los centros sanitarios y desde luego a los pacientes del Covid-19.En la actualidad, según señala Eissa Jaloud, jefe del Servicio de Urgencias del Juan Ramón Jiménez, la dinámica de Urgencias, la que este servicio ha estado atendiendo con normalidad antes del inicio de la pandemia, está a sus niveles habituales. De este modo, son más de 200 las asistencias que diariamente se ven en Urgencias del Juan Ramón Jiménez.

La tendencia alcista se percibió desde que la sociedad entró en la fase 1. Evidentemente ha sido una etapa digna de estudio ya que según indica Jalud, “hubo dos tendencias que fueron muy dignas de tener en cuenta”. En primer lugar, preocupó enormemente el retraimiento de personas que podían estar sufriendo un ictus o un infarto “porque no había constancia alguna de que esos accidentes vasculares estuvieran remitiendo”. El otro fenómeno que se percibió fue la caída estrepitosa de los casos considerados banales. Eso puede deberse a dos razones. Una de ellas,la concienciación acerca de los delicados momentos que se estaban viviendo y otra, el miedo que se apoderó de la sociedad considerando que los centros sanitarios eran focos potencialmente muy contaminantes.

El jefe del Servicio de Urgencias confesó que “hubo un momento en el que temíamos que la situación se nos escapara de las manos, a ver la evolución que la pandemia restaba teniendo en Madrid”. Afortunadamente, ”hubo un margen de maniobra en el que nos dio tiempo a adecuar el circuito asistencial y activar los protocolos que habíamos estado elaborando desde que vivimos lo que estaba sucediendo en Italia. Había que ver la nueva configuración de las consultas, el espacio con que contábamos, si haría falta un hospital de campaña... No era una tarea fácil, porque de alguna manera era dar la vuelta por completo a todo lo que se estaba haciendo hasta el momento. Afortunadamente, tuvimos unos 10 días más que Madrid para podernos preparar”.

Un paso más adelante se di la semana anterior a Semana Santa cuando se establecieron los módulos externos. La idea era mantener aislada la zona Covid-19 del resto de los circuitos asistenciales. Pero como ya se ha comentado, el doble circuito sigue activado en el Juan Ramón Jiménez. De este modo, cuando la persona llega a Urgencias, es atendida por una enfermera de admisión que representa el primer dique de contención. Es la encargada de hacer ciertas preguntas ante la sospecha de que una persona pueda ser paciente Covid-19. Si esas sospechas están fundamentadas, se le envía al usuario a una sala de espera especial y es sometido a un triaje. Es caso de que se vea necesario, se le hará una radiografía o un PCR a modo de acto único. De ahí saldrá la decisión de descartar el caso o que entre en el circuito específico asistencial.

Eissa Jaloud subrayó el carácter extensivo que tiene en el Juan Ramón Jiménez, las pruebas de detección PCR que se hacen a todos los pacientes que quedan ingresados lo que no se hace en todos los hospitales.Finalmente quiso dar un doble mensaje. Para aquellos que tengan sospechas que no dejen de consultarlo y para los que están muy tranquilos, que no bajen la guardia porque “una vuelta atrás sería terrible”.