Un fallo en la unidad de crudo de la refinería provoca un aparatoso incendio

Una explosión y una intensa humareda negra desataban ayer todas las alarmas en la refinería que Cepsa tiene en La Rábida. El suceso aconteció en torno a las 13:00, momento en el que ya algunos ciudadanos fotografiaron el incidente. La primera llamada telefónica de emergencia entró en el 112 en torno a las 13:15, cuando un particular alertaba al servicio autonómico de que había escuchado una explosión procedente de las instalaciones de la empresa petrolífera.

Desde Emergencias 112 concretaron a este diario que el fuego se produjo en la unidad de crudo y que "no han hecho falta medios externos, puesto que el jefe de seguridad de la fábrica ha indicado que lo tienen todo bajo control".

Afortunadamente, el suceso no dejó ningún herido pese a su espectacularidad. Cepsa informó ayer, en paralelo, de que "los parámetros registrado en la red de calidad del aire de Huelva, revisados por la dirección de viento, no presentan ninguna anormalidad". Por ello determina que "no han detectado afección al medio ambiente".

Según concretó la compañía a través de un comunicado, el incendio tuvo lugar en la Unidad de Combustibles 1 y tuvo como origen un fallo en una de las bombas de la unidad de crudo, el cual quedó controlado rápidamente debido a la actuación desarrollada por los medios propios de la empresa.

"Nada más producirse los hechos se activó el Plan de Emergencia Interior y Cepsa se puso en contacto con las administraciones locales y autonómicas responsables". Finalmente desechó la activación del Plan de Emergencia Exterior.

Los técnicos de Cepsa han abierto ya una investigación para determinar las posibles causas del incidente.