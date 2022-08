Los últimos estudiantes de septiembre en la UHU

El próximo 1 de septiembre se producirá un pequeño hito en la historia de la joven Universidad de Huelva, será la última vez en que se celebren en ese mes los clásicos exámenes de recuperación. Así lo aprobó el Consejo de Gobierno de la UHU en consonancia con la tendencia creciente en el sistema universitario español. Es la misma medida que también han adoptado otros centros como las universidades de Sevilla, Málaga o Zaragoza.

En definitiva, los estudiantes con asignaturas pendientes realizarán las pruebas el próximo curso a partir del 26 de junio. Es un adelanto que ya se llevó a cabo el curso pasado para las pruebas de acceso a la universidad en su convocatoria extraordinaria, que se celebraron por tanto el mes pasado por segunda vez.

En el actual año académico, la Onubense tiene establecido un calendario que va del 1 a 19 de septiembre para las evaluaciones de la denominada oficialmente convocatoria ordinaria II de las asignaturas de los dos cuatrimestres y de las anuales.

Este lunes 22 de agosto reabre sus puertas la Biblioteca Central de la UHU Ibn Hazm tras quince días de interrupción. "Los hábitos de los estudiantes han cambiado", explica Conchi, trabajadora de este espacio. Sea por ese motivo o porque es el primer día tras el paréntesis vacacional, los ocupantes de la sala de estudio apenas alcanzan la decena y con clara mayoría femenina.

Lucía y Belén sólo acuden a la biblioteca precisamente durante el verano porque "en casa no te concentras igual", señala la primera de ellas, estudiante de primer curso de Trabajo Social. Le han quedado cuatro asignaturas y el fin de los exámenes de septiembre le parece "bien, es más sencillo porque al ser en julio tienes las cosas más recientes".

Su compañera comparte con ella la jornada de estudio en la Biblioteca de la Onubense, pero estudia Enfermería en la Universidad de Sevilla. Belén, que estará afectada por la misma medida, comparte que "las asignaturas del segundo trimestre estarán más frescas, pero las del primero son las que más asustan".

Juanjo es de Huelva y también estudia en la Hispalense, está en su tercer año de Ingeniería Electrónica e Industrial. Prepara dos asignaturas, una de cada cuatrimestre y considera que este cambio de fechas supone "un deterioro". También piensa que puede ser conveniente en las materias del segundo periodo del curso "porque las tienes ya preparadas y para julio puedes sacarlas con un esfuerzo más". Sin embargo, añade que las del primero "no te da tiempo a prepararlas en dos semanas".

A Anna le queda sólo una asignatura para obtener el grado de Filología Hispánica, además del TFG. De Teoría de la Literatura se examinará el 9 de septiembre y el 15 presenta su Trabajo, que versa sobre la razón y la fe en torno a Miguel de Unamuno. Durante sus estudios, a la Biblioteca "he venido poquito, siempre para los trabajos, y en verano a estudiar porque en casa siempre hay mucha gente". El adelanto a julio le parece "mal, si son del segundo cuatrimestre perfecto, si son del primero no ves las asignaturas desde febrero y ya en julio no da tiempo ni a repasar".

Los estudiantes de Grado se mezclan en la Biblioteca Central con los opositores. Es el caso de Vanessa, que obtuvo su título en Administración y Dirección de Empresas en la UHU además de un máster posterior. Tras una etapa en la empresa privada en la que le era imposible conciliar, ahora su apuesta es la Administración Pública. Como egresada, piensa que la decisión de adelantar los exámenes de septiembre a julio está "realmente mal, mi estrategia era dejarme alguna asignatura para septiembre, lo hace mucha gente; en julio no daría tiempo a prepararse".

"Antes los universitarios eran más de libros y biblioteca y ahora más de internet, que nos hace una competencia mala", lamenta Conchi sobre el hecho de que cada vez acuden menos a la biblioteca. Probablemente, la afluencia vaya en ascenso conforme se acerquen las pruebas. Hasta el 31 de agosto, la Biblioteca Ibn Hazm abre de lunes a viernes de 9:00 a 14:00. Con motivo de los exámenes, a partir del primer día del mes próximo este horario se amplía, los días laborables permanecerá abierta hasta las 00:00 y los fines de semana de 9:00 a 21:00.

En cuanto a la Biblioteca de La Merced, desde el 8 de agosto está cerrada y será el 29 de agosto cuando vuelva a prestar servicio de 9:00 a 14:00 hasta el día 31. Ya en septiembre, abrirá de 8:30 a 14:30 y de 15:00 a 20:00.