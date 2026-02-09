Denuncian "falta de supervisión" en el accidente laboral del sábado en Huelva en el que murió un trabajador al caer desde 20 metros

Minuto de silencio este lunes por el fallecimiento de un trabajador del Polígono Nuevo Puerto, el pasado sábado.

UGT y CCOO se concentraron este lunes para guardar un minuto de silencio en memoria del trabajador que falleció este sábado al precipitarse desde una altura de 20 metros en un grave accidente laboral en el Polígono Industrial Nuevo Puerto, en el término municipal de Palos de la Frontera. Ambos sindicatos lamentaron el suceso y reclamaron el esclarecimiento de los hechos, al tiempo que exigieron un refuerzo de las medidas de seguridad para evitar estos trágicos siniestros.

UGT Huelva señaló que ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por un suceso en el que consideran que ha habido "presunta falta de coordinación y supervisión". Así lo indicó Sebastián Donaire, secretario general de FICA-UGT Huelva, quien recordó que los hechos se produjeron en una jornada marcada por condiciones climatológicas adversas y, según detalló, el trabajador "se encontraba transitando por una pasarela cuando, al pisar una de las chapas de la estructura, esta cedió, provocando su caída al vacío".

Subrayó que, por lo que cuentan los compañeros, "el operario no disponía de línea de vida ni de arnés de seguridad, elementos críticos para cualquier tarea en altura".

Concentración por parte de UGT por el siniestro laboral del sábado. / Alberto Domínguez

Desde el sindicato cuestionaron la urgencia de los trabajos, señalando que, ante el fuerte viento registrado ese día, la intervención debería haber sido pospuesta: "No entendemos cómo se da una orden de trabajo sin que el responsable de prevención valide que las instalaciones cuentan con todas las medidas de seguridad, tanto colectivas como individuales (EPIs)", manifestó Donaire.

UGT ha confirmado que se personará como parte interesada en la causa para acceder a la información que emita la policía judicial y la Inspección de Trabajo.

Por su parte, desde CCOO Huelva también se ha guardó un minuto de silencio tras la muerte del trabajador, de 37 años, y precisaron que según la información de la que se dispone hasta el momento, el accidente se habría producido tras la caída del trabajador desde una altura aproximada de 20 metros en el interior de una caldera o tanque. No obstante, desde CCOO se apuntó la necesidad de esperar a los resultados de la investigación para determinar si pudo existir negligencia o falta de medidas preventivas por parte de las empresas responsables.

Minuto de silencio guardado este lunes en CCOO. / M. G.

Rosario Díaz, responsable de Salud Laboral de CCOO Huelva, manifestó durante el minuto de silencio que “nos embarga un sentimiento de indignación, dolor e impotencia ante accidentes que, en la gran mayoría de los casos, son fácilmente evitables”.

Desde el sindicato se insiste en que la siniestralidad laboral "continúa siendo una lacra que requiere una actuación decidida por parte de empresas y administraciones públicas". En este sentido, CCOO asegura que continuará "trabajando para que se cumpla estrictamente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y para que la salud y la seguridad de las personas trabajadoras se sitúen por encima de cualquier interés económico o productivo". “Los procedimientos y protocolos no pueden quedar en meros trámites administrativos. La prevención salva vidas y debe ser una prioridad absoluta”, concluyó Díaz.