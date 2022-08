Los turistas valoran mal a Huelva pero la visitan más que antes de la pandemia

El sector turístico onubense vive una temporada para enmarcar. Los niveles de ocupación rozan el lleno técnico y, aunque sí se nota que el alza de los precios ha llevado a acortar la estancia y la capital onubense vive desde ayer una jornada prácticamente normal fuera del periodo vacacional, no se han dado la oleada de cancelaciones que se preveía por algunos analistas conforme la inflación dejaba notar sus efectos. No obstante, se vive la paradoja que la Encuesta de Coyuntura Turística elaborada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, no deja en muy buen lugar a la provincia en cuanto a su valoración entre los destinos más apreciados.

El documento señala como mejores aspectos los referentes a la atención y al trato recibido (en ambos casos con puntuaciones por encima de la media andaluza) y destaca también la valoración de los visitantes a apartados como los paisajes y parques naturales, la seguridad ciudadana, el nivel de tráfico o el patrimonio cultural como aspectos en los que se destaca por encima del resto de destinos de la comunidad autónoma.

En el otro lado de la balanza en cuanto a valoración, tampoco sorprende que donde menos se valora la estancia de quienes visitan la provincia, sea el apartado de transportes. Especialmente baja es la puntuación que ofrecen a los servicios ferroviarios que vive la provincia, donde la situación de abandono es algo más que una reivindicación carente de contenido. Tampoco en lo que se refiere al alquiler de coches, autobuses o taxis se llega a alcanzar la media andaluza, algo que hace que el índice global sea el menor de todas las provincias de Andalucía.

A pesar de ello, la provincia de Huelva acapara el 11,4% de los turistas que visitan la comunidad, muy por debajo de Málaga, pero tampoco muy alejada de provincias como Cádiz o Sevilla, tradicionales destinos turísticos que apenas le aventajan en 6 y 3 puntos respectivamente, y con Huelva por delante de Almería o Córdoba y casi empatada con Granada.

La misma encuesta reconoce que el incremento de los turistas que han llegado a la provincia de Huelva respecto al año pasado, se queda en un 150%, uno de los más altos de todas las provincias, con más de un millón de visitantes en el segundo trimestre del año y con buenas perspectivas para conseguir una temporada histórica. El gasto medio y la estancia son los capítulos en los que se han reducido las cifras, afectadas por el aumento de costes.