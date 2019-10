El turismo vacacional despide este puente la temporada con una previsión de ocupación del 75,75%

Y es que, pese a que las condiciones meteorológicas no son ya en estas fechas otoñales las más idóneas para este tipo de turismo, y a que las playas y resto de infraestructuras turísticas no presentan su mejor cara desde hace ya semanas, los hoteles de la costa esperan una ocupación del 69 por ciento para la noche del jueves, 31 de octubre; del 92 por ciento para el viernes, 1 de noviembre; del 90 por ciento para el sábado, y del 52 por ciento para el domingo, según los datos que aportó ayer lunes a Huelva Información el Círculo Empresarial de Turismo de Huelva .

'Tirón de orejas' del sector a las administraciones locales

En la II Gala del Turismo, celebrada recientemente en Islantilla, el Circulo Empresarial DE Turismo de Huelva quiso hacer un llamamiento a las distintas administraciones, especialmente a las locales, a las que dio un ‘tirón de orejas’ con el objetivo de que presten una mayor atención a las "cosas de casa", o lo que es lo mismo, a aquellas que "dependen directamente de nosotros y no de Madrid o Sevilla, y que con voluntad y esfuerzo de todos podemos conseguir si nos lo proponemos". "Sin querer particularizar en nada, ni en nadie", el presidente del Círculo Empresarial de Turismo, José Manuel Díaz se refirió a aquellas "incidencias" que "nos encontramos un día sí, y otro también", y que según su criterio "afectan a la base esencial de lo que tiene que ser un destino turístico" como el estado de limpieza de los núcleos turísticos -viales, zonas ajardinadas e incluso playas-, los problemas relacionados con el servicio de transporte público, la oferta clandestina o la ocupación sin control de espacios públicos por parte de autocaravanas, entre otras cuestiones. Y es que, según prosiguió Díaz, un destino turístico "que se precie como tal", debe cuidar "al detalle", entre otras cosas, los servicios, las infraestructuras para garantizarlos, la atención preferente al visitante, o la ordenación y mantenimiento de recursos como la playa, los senderos y otros lugares paisajísticos, lo cual a su juicio "desafortunadamente, no está ocurriendo". Cualquier destino turístico que se precie, insistió, "debe atender con carácter prioritario" estas cuestiones, ya que a su juicio "de nada sirve mantener una oferta turística de primer nivel" como la de Huelva, si el entorno y los servicios disponibles en el destino "no guardan una correlación con lo que se ofrece al cliente". Una situación que Díaz achacó, entre otras cosas, a dificultades en trámites administrativos, falta de interés en la gestión, o escasa o nula atención a problemas sobrevenidos que afectan al aprovechamiento de los recursos turísticos, lo cual unido a las carencias estructurales en materia de infraestructuras como la "muy deficiente" conectividad del destino, no contar con aeropuerto, ave y comunicación razonable con mercados de gran importancia actual para el sector por carretera a través de la N-435 o la Huelva-Cádiz, "hace que casi sea un milagro obtener los datos y resultados que afortunadamente venimos consiguiendo en los últimos años".