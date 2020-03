El turismo de golf onubense tiene 57 millones en el aire por las nuevas restricciones ante el coronavirus

El turismo de golf tiene en juego 57 millones de euros en la provincia de Huelva. La preocupación del sector de que el nuevo decreto no integre el mantenimiento de los campos como trabajo esencial es la cuestión que tiene en vilo a muchos trabajadores tanto directos como indirectos. Las nuevas restricciones del Gobierno se publicaron ayer a última hora en el Boletín Oficial del Estado y entraron en vigor a las 00:00. Sin embargo, todavía existen dudas en el sector por lo que tendrán que hacer un análisis más profundo del nuevo documento, según apunta a Huelva Información, el secretario general del Círculo Empresarial de Turismo, Rafael Barba.

A fin de cuentas, los campos de golf necesitan de unos servicios mínimos de mantenimiento ya que de no ser así la "ruina económica sería mayor", apunta Barba. Este asegura que si sobre un campo de golf no existe ningún tipo de conservación en un período de quince días la planta "se muere, entra en fase letal" ya que "es un cultivo al fin y al cabo". Esto sería un grave problema para este segmento turístico ya que "no se podría arrancar con normalidad la actividad de un día para otro", explica Barba.

Tanto sería el daño colateral sobre la hierba que conforma uno de estos campos que tardaría en regenerarse "otros seis meses más como mínimo". Esto ya de por sí equivaldría a una inversión económica que se aproxima a "los tres millones de euros" en la provincia sólo en costes de reparación. Este hecho engloba a los 8,5 campos de golf que se encuadran actualmente en el territorio onubense y que son pieza clave en el desarrollo turístico y económico de Huelva.

A esta situación habría que sumar que durante ese medio año, más el mes del estado de alarma, los hoteles que se enmarcan en los campos de golf recibirían una menor cantidad de clientes. Estos siete meses sin actividad en este segmento habría unos daños colaterales no sólo para los alojamientos sino también para los transportes, la hostelería y demás compras. Un impacto que desde el Círculo Empresarial de Turismo prevén de "57 millones de euros", antes mencionados. El peor de los escenarios es que los campos de golf se abriesen en el mes de noviembre "si no conseguimos que se puedan mantener durante los próximos días".

Hay que recordar, apunta Rafael Barba, que el golf es un segmento que "es vital para la desestacionalización" del destino, que es uno de los principales objetivos del sector. También es de suma importancia el hilo conductor que tiene el golf con la tipología de clientes que llegan hasta la provincia de Huelva. Y es que el perfil es mayoritariamente internacional, además de que su estancia media en el territorio onubense es de una semana y su gasto diario (hotel, hostelería y compras..) es de 110 euros. Es decir, un poder adquisitivo alto que eleva los ingresos de los negocios onubenses.

Si no se pudiera hacer el mantenimiento de los campos de golf durante los próximos quince días también provocaría una problemática en el empleo directo de los hoteles vinculados a este segmento. Y es que, según el secretario general del Círculo Empresarial de Turismo, habría una reducción del personal del "40%" hasta el mes de noviembre, que es cuando se normalizaría la situación ya que prácticamente "sólo trabajaría el personal de mantenimiento".

Ante esta incertidumbre, desde la entidad turística han mostrado su preocupación a diferentes instituciones para advertir del problema que ocurriría si no se pudiesen conservar los campos de golf de la provincia de Huelva. Así, entre otras cuestiones, a través de la Asociación de Campos de Golf de Huelva, su presidente, Kostka Horno, se pusieron en contacto con el secretario general para el turismo de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Manuel Muñoz. Siempre teniendo en cuenta que la Junta de Andalucía no es competente pero con vistas a que la preocupación se hiciera extensible al Gobierno de España, algo que Rafael Barba asegura que se ha hecho a través de un "buzón de sugerencias" al Gobierno. "También nos consta que la Federación Española de Golf y la Asociación Española de Campos de Golf se lo han planteado al Gobierno".