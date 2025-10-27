La tromba de agua deja más de 50 litros por metro cuadrado en varios puntos de Huelva

Jornada balsámica para Huelva en lo que a lluvias se refiere después de varios meses muy secos. La madrugada y la mañana de este lunes dejan en varios puntos de la provincia de Huelva más de 50 litros por metro cuadrado, de acuerdo a la información recogida por las diferentes estaciones meteorológicas, tanto de Aemet como de Meteohuelva.

Tal fue el episodio de precipitaciones, que la Aemet llegó a activar el aviso naranja en el litoral onubense desde primera hora y hasta las 12:00, toda vez que la Junta de Andalucía puso en marcha la fase de preemergencia en Huelva del Plan ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) al activarse el aviso naranja, según informó el consejero Antonio Sanz, que llamó a los ciudadanos a protegerse y seguir los consejos del 112.

Aguas de Huelva informaba a primera hora de la mañana que, en solo dos horas, cayeron en la capital onubense 50 litros por metro cuadrado poniendo de manifiesto que "las rachas de viento que han precedido la lluvia han arrastrado hojas que dificultan el drenaje". De ahí que pidiesen, ante cualquier incidencia, "extremar la precaución". Asimismo, el portal meteorológico Meteohuelva comunicaba que la estación de Huelva-El Conquero se habían registrado desde la medianoche 52,6 litros por metro cuadrado, mientras que en la de La Ribera eran 34 litros por metro cuadrado. También la Aemet calculaba que la estación de Huelva-Ronda Este alcanzaba los 14,4 litros por metro cuadrado recogidos desde la madrugada.

Las fuertes precipitaciones registradas llegaron a dejar incluso episodios de pequeñas inundaciones en algunos puntos, como sucediese durante la noche cerca del hotel AC en la capital o en la carretera Palos-La Rábida. Así lo documentaron varios vecinos a través de redes sociales, que advertían de zonas anegadas en algunos puntos a otros conductores.

De hecho, la zona de Palos de la Frontera la que más ha notado estas lluvias, pues la estación de Meteohuelva allí llegó a recoger 62,8 litros por metro cuadrado, mientras que la de La Rábida registró 46 litros por metro cuadrado.

La estación de Alosno-Tharsis es, de las que tiene Aemet en Andalucía, la que más precipitaciones ha registrado hasta la primera hora de la mañana, con 27,0 litros por metro cuadrado hasta el mediodía, muy por encima de la segunda, la Valverde del Camino (20,6). Asimismo, también presentan datos elevados otros puntos del territorio onubense, como la de El Arenosillo, en Moguer (7,0).

Por mencionar otros registros de los que informa la Aemet, destacar que en Cartaya se recogieron 5,2 litros por metro cuadrado, en la estación de El Cerro 4,2, y en Villarrasa 5,0. Apenas hizo acto de presencia la lluvia en la Sierra, donde únicamente la estación de Cala captó precipitaciones con tres litros por metro cuadrado entre las 00:00 y el mediodía del lunes.

De otro lado, las estaciones de Meteohuelva en Los Pinos de Valverde, en Trigueros-Los Palmares, en Moguer-Los Molinos y en Mazagón registraron entre 32 y 38 litros por metro cuadrado cada una.

Huelva tendrá ahora un respiro de lluvias que se verá cortado en apenas 24 horas, cuando vuelvan a tener presencia en la mañana de este martes. Eso sí, pese a que el cielo ha abierto a partir del mediodía tampoco se descarta el riesgo de algún chubasco débil.