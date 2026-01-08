Tres personas agreden a otra cuando intentaban robarle el coche en Rociana

La Policía Local y la ambulancia en el lugar de los hechos.

Tres personas han agredido a otra cuando intentaban robarle el coche en Rociana del Condado. Los hechos se produjeron durante la tarde de este miércoles.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de Rociana y una ambulancia medicalizada que realizó una primera exploración de daños a la víctima.

La investigación se encuentra abierta y por el momento no han sido detenidos los sospechosos.