Tres personas agreden a otra cuando intentaban robarle el coche en Rociana
Por el momento se desconoce si los asaltantes han sido detenidos
Rociana-Recre: una victoria por Fuente Clara Cabrera
Tres personas han agredido a otra cuando intentaban robarle el coche en Rociana del Condado. Los hechos se produjeron durante la tarde de este miércoles.
Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de Rociana y una ambulancia medicalizada que realizó una primera exploración de daños a la víctima.
La investigación se encuentra abierta y por el momento no han sido detenidos los sospechosos.
También te puede interesar
Lo último