Tres de cada diez personas de Huelva tienen una declaración de la renta inferior a 500 euros mensuales

El 30% de los onubenses que presentaron la declaración de la renta en 2023 indicaron que ganaron menos de 6.000 euros anuales, según los datos de las declaraciones de IRPF ese año por código postal publicados por la Agencia Tributaria que recopila los datos de los barrios de 66 ciudades españolas entre los que se encuentra la capital onubense. Esto supone que tres de cada diez onubenses ganaron de media menos de 500 euros al mes durante 2023 ya fuesen por sus trabajos, capital financiero, rendimientos de las empresas, alquileres de bienes inmuebles o las ganancias patrimoniales por la compraventa de acciones, criptomonedas o inmuebles.

Del informe se desprende que el entorno del Parque Moret - El Conquero fue el barrio en el que hubo un mayor porcentaje de vecinos que tuvieron una renta bruta media inferior a los 6.000 al año con el 41% de las declaraciones presentadas indicándolo. Por su parte, el 33% de los vecinos de Isla Chica y de Los Rosales - El Higueral también tuvieron el mismo ingreso a lo largo del año 2023. En la zona constituida por La Orden - Las Colonias - Santa Lucía - Navidad - El Molino de la Vega - Zafra el 32% de los habitantes en 2023 presentaron una renta media bruta de menos de 6.000 euros al año.

En el resto de barrios de Huelva, el porcentaje de vecinos que presentaron una renta de menos de 6.000 euros es algo más bajo. En San Sebastián - Guadalupe - Adoratrices el 23% de las declaraciones de los onubenses que vivieron ahí en 2023 ganaron de media 500 euros o menos al mes. Le sigue los vecinos del entorno de la Casa Colón - Polvorín, zona en la que el 20% de los vecinos indicaron tener una renta media bruta menor a 6.000 euros. El barrio en el que se registró un menor número de declaraciones presentadas que indicaron una renta tan baja en 2023 fue el Centro - Pescadería, con solo el 19% de sus habitantes.

Este informe de la Agencia Tributaria, muestra que los onubenses que habitan en los barrios más alejados del centro de la capital son, de forma generalizada, los que declaran percibir a final de año en sus declaraciones menores ingresos. Esto indica que el corazón de Huelva concentra a vecinos que disfrutan de ingresos más altos, ya sean provenientes de sus trabajos, capital financiero, rendimientos de las empresas, alquileres de bienes inmuebles o las ganancias patrimoniales por la compraventa de acciones, criptomonedas o inmuebles.

Bloques de pisos de una calle de Huelva. / Josué Correa

Una minoría rica en Huelva

En la otra cara de la moneda, también hubo personas que cerraron el año con una renta media bruta diez veces superior en Huelva. El 4% de la población que presentó la renta en 2023 declaró haber ingresado 60.000 euros o más. Esto supondría que estos onubenses podrían haber estado ganando a lo largo del año hasta 5.000 euros al mes.

Por barrios, presumiblemente el mayor porcentaje de vecinos que ingresaron tal cantidad anual vivían en la zona del Centro - Pescadería, siendo un total del 11%. Este es el único barrio de Huelva en el que más del 10% de sus vecinos declararon tener una renta tan alta durante 2023. En el entorno de la Casa Colón - Polvorín así como en San Sebastián - Guadalupe - Adoratrices el 7% de sus habitantes declararon haber tenido una renta media bruta anual de más de 60.000 euros durante el año de 2023.

Tan solo el 3% de los vecinos que vivieron en 2023 en los barrios de Los Rosales - El Higueral y en la zona constituida por La Orden - Las Colonias- Santa Lucía - Navidad - El Molino de la Vega - Zafra, declararon que a final de año habían logrado un total de más de 60.000 euros. Menos aún fue el porcentaje de vecinos que declararon tal cantidad de renta bruta media en 2023 en Isla Chica, donde apenas el 2% de sus habitantes lograron terminar el año con una cifra tan llamativa.

Por su parte, el barrio en el que hubo un menor porcentaje de personas que lograron alcanzar una renta tan alta fueron los del entorno de Parque Moret - El Conquero, en estos barrios de Huelva tan solo el 1% de sus vecinos declararon haber tenido una renta media bruta de más de 60.000 euros al final de 2023.