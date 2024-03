¿Cómo es ser director médico del Hospital Virgen de la Bella?

–El director médico de un hospital, y concretamente de un hospital como el Virgen de la Bella, que es un hospital comarcal, es el encargado de coordinar la labor asistencial de todos los facultativos de las distintas especialidades que prestan servicio en él.

Con una estructura jerárquica en la cual hay una serie de responsables de cada servicio, el director médico es el encargado de organizar todos los planes asistenciales, los turnos de trabajo, la disponibilidad, las guardias, con la ayuda de los responsables de cada servicio.

Labor “El Hospital Virgen de la Bella de Lepe atiende una media de 54.000 urgencias al año”

–¿A qué población da servicio este hospital?

–Nosotros somos un hospital comarcal que da servicio a la sanidad pública, a los pacientes del SAS, y también a pacientes de compañías privadas, para toda la comarca occidental de la costa de Huelva, que incluye cuatro municipios, que son Ayamonte, Isla Cristina, Lepe y Cartaya, y las pedanías que dependen de estos municipios.

En total el Hospital Virgen de la Bella da servicio a una población de unos 100.000 habitantes.

–Para dar servicio a 100.000 habitantes, ¿Cuántas personas forman este equipo sanitario?

–Nosotros somos una plantilla de unos 60 médicos, de las distintas especialidades que tenemos homologadas y concertadas, y aproximadamente el doble de personal de enfermería, tanto graduadas en enfermería como auxiliares de enfermería, así como celadores y todo el personal de administración y servicios. En total, somos más de 300 trabajadores al servicio de la población de la costa de Huelva.

A la vanguardia “Contamos con la tecnología más moderna en la mayoría de los campos y especialidades”

–¿De qué especialidades son las patologías que se tratan en este hospital?

–Aquí se tratan las patologías de las especialidades habituales de los hospitales comarcales.

Los hospitales comarcales tienen como función acercar la asistencia hospitalaria a la población de manera que no tengan que desplazarse a capitales de provincia y atienden las enfermedades de las especialidades que tienen más demanda, las más habituales.

Concretamente en este hospital tenemos aparato digestivo, tenemos medicina interna, tenemos cirugía, urología, ginecología, pediatría, otorrinolaringología, oftalmología, tenemos anestesia, tenemos una unidad de cuidados especiales y de cuidados críticos, un servicio de urgencias que está abierto las 24 horas del día.

Además, el hospital está dotado de 60 habitaciones de hospitalización, de manera que los pacientes que necesitan ingresos no tienen que ser llevados a otro hospital, sino que pueden realizar el ingreso aquí y que sus familiares estén cerca.

–En el caso de Urgencias, ¿Cuántas Urgencias se llegan a atender en este Hospital?

–En torno a 160-170 de media al día. El servicio de urgencias está abierto las 24 horas del día y está atendido por facultativos experimentados en la asistencia a urgencias, médicos de urgencias. El número de Urgencias que atendemos se ha ido incrementando exponencialmente desde la apertura habiendo alcanzado en 2023 una cifra de 53.788 urgencias atendidas.

Objetivo “Queremos mejorar la calidad asistencial de los pacientes ofreciéndoles una asistencia de calidad”

–¿Cómo ha mejorado la calidad de vida de la población de la Costa occidental de Huelva desde la apertura de este Hospital?

–El objetivo de este hospital, cuando se construyó, fue acercar la asistencia hospitalaria a los pacientes de la comarca de la costa occidental de Huelva que para recibir esa asistencia hospitalaria necesitaban desplazarse a Huelva capital.

Toda esta zona estaba cubierta por el hospital Infanta Elena, que sigue siendo nuestro hospital de referencia, pero con la apertura de nuestro hospital, muchos de los pacientes que antes debían desplazarse allí para ser tratados o ingresados, pueden ser atendidos en su comarca.

Son los mismos pacientes en la misma población y nosotros les acercamos ese servicio a su localidad, de manera que evitamos muchas horas de desplazamientos a lo largo del año porque son muchas consultas al día que se hacen aquí en lugar de hacerse en Huelva y en caso de necesitar un ingreso para los familiares también es mucho más operativo estar cerca de su casa que tener que estar ingresados en Huelva.

Además, gracias a todas las especialidades de las que damos servicio, los habitantes de la zona han experimentado una reducción importante de los tiempos de espera.

Clave “Es importante que el equipo esté motivado, bien formado y que sepan perfectamente cuál es su función”

De manera que si antes un paciente de la Costa Occidental de Huelva necesitaba una consulta con un especialista y tenía que esperar muchos meses hasta que llegaba su turno, ahora al haber aumentado la oferta con el concierto de nuestro hospital, esa atención se hace mucho más rápido. Tenemos una espera media de 30-35 días en consultas externas, desde que el médico de cabecera solicita la cita con el especialista hasta que el especialista lo ve. Así, además hemos contribuido indirectamente a que se puedan reducir las esperas en nuestro hospital de referencia, el Infanta Elena, de manera que, con la fluida colaboración entre ambos centros, mejoramos en conjunto la asistencia de toda la población del distrito sanitario de Huelva-Costa Condado-Campiña, desde Matalascañas a Ayamonte.

–¿Qué podríamos hablar a nivel médico que se esté implementando hoy en día en este hospital que es el más diferenciador del resto?

–Nuestro hospital es un hospital comarcal, pero tenemos a nuestra disposición la tecnología más moderna en la mayoría de los campos y de las especialidades que nosotros atendemos.

De manera que se hace cirugía mínimamente invasiva con laparoscopia en distintas especialidades, tanto en ginecología como en cirugía general, como en urología. Disponemos de un servicio de diagnóstico por imagen con tecnología de última generación con una resonancia magnética de alta gama, con un tomógrafo de alta resolución multi-corte, con ecógrafos de última generación. Disponemos de una Unidad de Cuidados Especiales y Cuidados Críticos con 17 boxes con monitorización continua centralizada, que dispone de toda la tecnología necesaria para poder atender a un paciente cuando la patología que tiene pone en peligro su vida. Disponemos de lo que es habitual en un hospital comarcal.

–Y si hablamos de operaciones de alta complejidad, aquí en este hospital también se realizan, ¿no? Operaciones de alta complejidad tipo prótesis, ¿no?

–Sí, nosotros dentro de Traumatología, por ejemplo, operamos prótesis de cadera y prótesis de rodilla y en Cirugía General tenemos un equipo de cirujanos muy competente que es capaz de hacer cirugías mínimamente invasivas de procesos altamente complejos como son los procesos oncológicos. Como ejemplo, nosotros en nuestro hospital operamos tumores del aparato digestivo a través de laparoscopia sin tener que abrir el abdomen del paciente.

Hospitales Pascual “Como Grupo Hospitalario mantiene su vocación de servicio y su compromiso con la sanidad andaluza”

–Y si hablamos de hitos a nivel médico, de los que usted esté orgulloso durante los últimos años en este hospital, ¿podemos explicar un hito a nivel sanitario del Hospital Virgen de la Bella?

–Hemos tenido algún caso que nos enorgullece especialmente, por haber podido ayudar a mejorar la calidad de vida de determinados pacientes. En concreto, me viene a la memoria el caso de una paciente con una enfermedad oncológica avanzada con complicaciones que empeoraban enormemente su calidad de vida, y que por lo avanzado de su enfermedad había sido descartada para tratamiento quirúrgico en un hospital de fuera de Huelva. En nuestro centro la tratamos quirúrgicamente para resolverle el problema inmediato, que era una fístula enterovesical, y con dicha intervención vivió unos años más con buena calidad de vida.

–A nivel del equipo, entiendo que para un director médico es muy importante acompañarse de un equipo multidisciplinar, muy profesional, y que trabajen también entre ellos muy bien en equipo para conseguir tan buenos resultados, ¿no?

–Sí. El trabajo de un hospital es un trabajo en equipo, no solamente entre los profesionales médicos y de cada servicio, sino entre todo el personal del hospital, desde el personal de administración y servicios, que son los que están de cara a la población y que son los que organizan las citas, los que se encargan de que las citas sean correctas, que el paciente sepa perfectamente a qué hora tiene que estar, en qué consulta y con qué médico, hasta el personal auxiliar, que son los que organizan las consultas y las listas de quirófano, el personal de enfermería que son nuestras manos y nuestros ojos con los pacientes ingresados, y luego evidentemente dentro de cada servicio es fundamental que los componentes de un servicio, los especialistas de cada servicio, estén bien coordinados entre ellos y trabajen en equipo de manera que se le pueda dar una atención integral al paciente.

–¿Cuál diría que es el compromiso del equipo médico del Virgen de la Bella con el paciente?

–El equipo médico del Hospital Virgen de la Bella está muy comprometido en lo que es su función como parte de la sanidad pública andaluza. Ellos saben que su trabajo consiste en mejorar la calidad asistencial de los pacientes de la comarca ofreciéndoles una asistencia de calidad y hacen grandes esfuerzos para que nuestro trabajo repercuta en la mejoría de la salud de la población.

–¿Qué diría que es lo más bonito de su trabajo?

–Lo más bonito del trabajo de director médico, que también es lo más difícil, es saber que las 24 horas del día, los 365 días del año, hay una serie de profesionales que están a tu cargo y que el que tu trabajo esté bien hecho depende que el trabajo de ellos esté bien hecho. Entonces es importante que estén motivados, que estén bien formados, que sepan perfectamente cuál es su función, de manera que durante todos los días del año yo pueda tener la tranquilidad y la seguridad de que a los pacientes se les está dando un servicio de la máxima calidad. Eso es lo más bonito.

–¿Cuál ha sido la historia del Hospital Virgen de la Bella desde su apertura?

–En el año 2017 la empresa hospitalaria Grupo Hospitales Pascual tomó la decisión de, un hospital que había construido años antes en la provincia de Huelva, cuya vocación era prestar atención a los pacientes de la sanidad pública de la comarca de la Costa Occidental de Huelva se pusiera en funcionamiento. Se hizo una gran apuesta y una gran inversión económica para poner en marcha el hospital y desde mi llegada aquí como director médico, que ya llevaba 20 años trabajando en otros hospitales del grupo, se me encargó el crear los equipos necesarios para poder hacer esa labor.

Empezamos muy poquitos con una actividad muy pequeña y en los cuatro años que llevamos concertados el crecimiento de nuestra actividad y el impacto de nuestro hospital en la comarca ha sido exponencial hasta el punto de que ahora mismo somos el hospital de referencia para los pacientes de nuestra comarca.

Hemos conseguido integrarnos dentro de la red sanitaria pública de la provincia de Huelva como un hospital más y mantenemos muy buena relación con los profesionales responsables de la Atención Primaria de la comarca y de los hospitales del SAS, tanto el Hospital Infanta Elena, que es nuestro hospital de referencia para la mayoría de las especialidades que nosotros no cubrimos, como el de Juan Ramón Jiménez que es el hospital de referencia de la provincia de Huelva para todo lo que nos hace los otros hospitales.

Mantenemos un contacto continuo para que el paciente tenga la mejor atención incluyendo reuniones que hacemos periódicamente todos los equipos directivos de los hospitales y del Distrito de Atención Primaria, tanto del SAS como nosotros. Es un modelo de colaboración público-privada que requiere de un esfuerzo de todos para su correcta integración, y estamos muy agradecidos a la actitud colaboradora que siempre se nos ha transmitido por los responsables del SAS de la provincia.

–¿Cuántos años lleva usted trabajando para el Grupo Hospitales Pascual?

–Yo empecé a trabajar en el grupo Hospitales Pascual en el 5 de febrero de 1998, justo después de acabar el MIR. Y desde entonces he trabajado prácticamente en todos los hospitales de la empresa, aunque el hospital donde he estado más tiempo ha sido el hospital de Villamartín, en la unidad de cuidados especiales y en su servicio de urgencias. He estado trabajando también en el hospital de San Rafael, empecé trabajando en el hospital del Puerto y he hecho puntualmente alguna guardia en el hospital de Sanlúcar. Y en el año 2017 cuando se abrió este hospital, la gerencia de la empresa me propuso como director médico de este hospital, entre otras cosas, por los años que llevaba ya en el grupo y el conocimiento que podía aportar sobre el funcionamiento de este tipo de hospital y de la empresa en su conjunto. Acepté el reto y ha merecido completamente la pena.

Hospitales Pascual es como mi familia desde el punto de vista profesional. De hecho, le he dedicado más horas al grupo Pascual que a mi familia seguramente. Llevo toda mi vida trabajando aquí, toda mi vida profesional, desde que acabé mi residencia. Y conseguir que nosotros como Grupo Hospitalario podamos mantener nuestra vocación de servicio y nuestro compromiso con la sanidad andaluza, y transmitir este espíritu a las nuevas generaciones, es una labor de la mayor importancia. Y una gran responsabilidad.