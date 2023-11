Los trabajadores de Palparking piden diálogo sobre los aparcamientos en los terrenos del Ensanche Sur

Los trabajadores de Palparking han lamentado que después de más de un mes desde que solicitaran una reunión con la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda "no sólo no nos ha recibido sino que ni siquiera nos ha contestado y no nos quiere escuchar, pese a que las decisiones tomadas por ella estén creando una enorme incertidumbre laboral entre los trabajadores".

El portavoz de los empleados, José Francisco Maestre, recordó que, "hemos solicitado hace ya más de un mes una reunión con la alcaldesa tanto por el Registro General del Ayuntamiento como a través de la iniciativa puesta en marcha por la propia Pilar Miranda por el área de Participación Ciudadana, sin que hasta la fecha hayamos tenido ni siquiera respuesta a los escritos presentados".

En este sentido José Francisco Maestre mostró su extrañeza ante la decisión tomada por Pilar Miranda, ya que, "no se va a hacer nada en la zona, ni se van a empezar obras, ni la actividad de aparcamientos de la zona del Ensanche Sur es irregular y por eso queremos saber por qué se ha tomado esta decisión". Aseguran que "al final la gente va a tener que pagar a los‘gorrillas y la zona será un descampado’’.

El portavoz de los trabajadores señaló que "somos más de 20 familias de trabajadores de Huelva, muchos de ellos con más de 50 años, de una empresa totalmente onubense y que vivimos en Huelva y no entendemos cómo nuestro Ayuntamiento en vez de protegernos y mejorar nuestra vida toma medidas que ponen en peligro nuestros puestos de trabajo".

Igualmente, ha destacado que "ya la empresa ha demostrado que presta un servicio con una licencia concedida de manera totalmente legal avalada por los técnicos del Ayuntamiento de Huelva y a través de una fórmula administrativa habitual que tienen los aparcamientos ubicados en distintas zonas de la ciudad y gestionados por otras empresas".

De hecho, recordó Maestre, la propia empresa ha anunciado que "tomará medidas legales contra aquellas personas que pongan en duda la legalidad de la actividad y eso es de agradecer porque así también nos protege a los trabajadores y a nuestro honor".

José Francisco Maestre ha destacado que "nosotros somos trabajadores honrados y la empresa da un servicio necesario apostando por trabajadores y no por máquinas y cajeros. De hecho desde que se conocieron las intenciones del Ayuntamiento hemos recibido muchas muestras de apoyo por parte de nuestros usuarios y abonados porque están satisfechos con nuestro trabajo y no quieren que la zona sea un lugar abandonado, inseguro y lleno de gorrillas".

En este sentido, el portavoz de los trabajadores de Palparking destacó que, "estos espacios eran solares abandonados y degradados y se ha invertido mucho dinero en su mejora y se ha podido así generar empleo que la zona sea segura y esté cuidada y sobre todo que no haya gorrillas".

Palparking ya explicó, mediante un comunicado, que la ocupación de los terrenos le fue cedida por la Junta de compensación del Sector Único del Ensanche Sur del PGOU de Huelva, como entidad urbanística colaboradora con pleno poder dispositivo sobre las fincas en cuestión, para su destino a aparcamiento; actividad que se desarrolla con la concesión de las oportunas licencias municipales de obra y de actividad otorgadas por el Ayuntamiento de Huelva tras la tramitación de los correspondientes procedimientos administrativos, en los se emitieron los necesarios informes de los servicios técnicos y jurídicos municipales, favorables a su concesión.