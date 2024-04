Las trabajadoras de la empresa municipal de limpieza de colegios no descarta una huelga por el convenio colectivo

El comité de la Empresa de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales S.A Emlicodemsa, tras cuatro meses de negociación del convenio colectivo, da por zanjadas las negociaciones y pone punto y final a las mismas, levantándose de la mesa de negociación sin poder llegar a acuerdo alguno con el nuevo equipo de gobierno de la misma.

El comité de empresa manifiesta que "se ha llegado a éste punto después de 27 años sin dejar de negociar convenios con anteriores equipos de gobierno, y llegar a acuerdos que beneficiaban a empleados, rendimiento, clima laboral y motivación". Algo que, aseguran, es "necesario para avanzar en democracia tras la llegada del nuevo equipo de Gobierno, con Mariló Ponce como presidenta de la empresa y Teresa Estrada, como gerente de la misma.

"Lamentablemente nos hemos visto reflejadas en esos siglos anteriores de una España explotada y pisoteada, vulnerando con pretendido aire de soberanía y vasallaje los derechos adquiridos por los trabajadores en estos últimos años", afirman. Y apuntan que se debe a una reducción del porcentaje de días de asuntos propios; una reducción del porcentaje de abonos cuando los trabajadores se encuentran en I.T.y a la negación de los días de reposo.

"Y así un largo etc... (Entre ellos el despido de dos trabajadores, habiéndose efectuado uno de ellos en plena negociación ¿Presión o casualidad?)". Dicen que no sólo se han querido "vulnerar los derechos de los trabajadores, sino los derechos de libertad sindical reconocidos, no solo en nuestro propio convenio, sino también en el Estatuto de los Trabajadores".

La Empresa, afirman, se niega a aplicar la ley de Familias de Junio de 2023, poniendo trabas continuamente a los trabajadores, llegando incluso a incumplir el Derecho a la intimidad reconocido en nuestra Constitución. "Ante toda ésta situación - con tintes de obstinación inapropiada y talante descortés e indecoroso- nuestro comité se sorprende del nivel político y diplomático de su profano equipo de gobierno, y se niega a firmar ningún convenio con Emlicodemsa", planificando tomar todas aquellas medidas que sean oportunas, llegando a la huelga si fuera necesario.

Esperan que ante ésta situación, la alcaldesa Pilar Miranda, después de casi un año al frente del Ayuntamiento, "tenga a bien, reunirse con nuestro comité de empresa, que lleva pidiéndole audiencia insistentemente desde que tomó posesión del cargo".