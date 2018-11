Escasez de vacunas en centros de salud y farmacias

Asimismo, desde el Colegio de Farmacéuticos se añadió que ya prácticamente no se elabora una vacuna específica para la tos ferina. Ésta se encuentra habitualmente en dos composiciones. la primera de ellas es la de difteria/tétanos/tos ferina que ha tenido problemas serios de suministro. El segundo compuesto que se elabora por los laboratorios es el de difteria/tétanos cuyos problemas de existencias sí han sido reconocidas oficialmente. Pero en lo que se refiere a la situación actual, desde el Colegio de Farmacéuticos se señaló que de la vacuna difteria/tétanos habrá problemas de suministros hasta el mes que viene y aunque hay ciertas unidades en circulación puede haber farmacias que tengan problemas de proveérselas a sus clientes. En cuanto a la combinada difteria/tétanos/tos ferina en la actualidad no hay problemas para encontrarla en las boticas.

Problemas con la de la gripe

La escasez de vacunas también se está evidenciando en lo que se refiere a la de la gripe, al menos las que se venden en las oficinas de farmacia. La campaña de vacunación que realiza el SAS se desarrolla sin problemas pero no pasa lo mismo si hay personas interesadas en adquirirla en las boticas. No es que haya carencia total pero el cliente se puede encontrar con que en algunas farmacias no la halle. Sobre la campaña de gripe 2018/19, la Delegación Territorial de Salud informó que aún no ha comenzado ya que no se ha superado el umbral de casos que representa su inicio. En la actualidad Huelva está en 20 casos por 100.000 habitantes