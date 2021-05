El tiempo marca un festivo sin masificación en la costa de Huelva

La apertura de la movilidad entre provincias en Andalucía –desde el jueves– sumado a la frontera con Portugal –desde ayer– hacía presagiar un fin de semana con mucho tráfico que desembocara en el litoral onubense. Aunque esta posibilidad no se daba desde hacía más de tres meses el resultado no fue sinónimo a una caravana. Esto se debió en gran parte por la climatología. La temperatura no fue la idónea, las nubes en el cielo empañaron el escenario, y el viento terminó por ser una razón de peso para que no se escenificara un fin de semana primaveral prepandemia.

La Covid-19 también es una razón importante a la hora de que la ciudadanía se mueve hacia alguna localización concreta. Y más, cuando las restricciones sanitarias siguen cerrando perimetralmente los municipios con mayor tasa de incidencia. Es el caso concreto del término municipal de Almonte, donde no se puede salir ni entrar sin justificación. Allí, en Matalascañas, lugar de peregrinaje habitual para muchos sevillanos que tienen una segunda residencia, la tranquilidad reinó durante toda la jornada y el tráfico –controlado por la Guardia Civil a la entrada– fue muy escaso.

En otras circunstancias muy distintas, el fin de semana hubiese sido otro, a pesar de la ausencia de calor, puesto que siendo el sábado festivo era la excusa perfecta para una escapada a la casa de la playa. Nuevo Portil y El Rompido también tendrán que esperar a un fin de semana mejor ya que el cierre perimetral de Cartaya ausentó todo el ambiente posible. Punta Umbría o La Antilla fueron algunas de las opciones disponibles de los amantes de la costa. Un hecho que saboreó la hostelería con algunas terrazas llenas en un día en el que sí que se disfrutó de las vistas del mar.

Paralelamente, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía notificó ayer un total de 78 nuevos positivos de coronavirus en la provincia de Huelva. Hasta mañana no se conocerá la localización de estos casos puesto que el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía no actualiza por municipios los fines de semana.

La buena noticia de la jornada es que no hubo que lamentar fallecidos a causa de la Covid-19 en el territorio onubense. Además, se registraron 94 nuevos curados por lo que los casos activos descendieron. En cuanto a las hospitalizaciones, Huelva cuenta actualmente con 74 ingresados, de los que 11 se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Por último, el proceso de inmunización sigue avanzando y es por ello que Salud ya confirma 56.855 onubenses con la vacuna completa, mientras que hay 129.267 que han recibido, al menos, una dosis.