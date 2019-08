Opciones para todos los gustos. Las Fiestas Colombinas de Huelva se celebran durante esta semana y acogen a cientos de onubenses o visitantes que deciden disfrutar de las noches de verano con las atracciones, las casetas y las actuaciones de los diversos artistas. Entre esta celebración, hay algo que facilita la llegada de tantas personas al recinto y es el acceso con el cuenta dicho espacio.

Huelva destaca por ser una ciudad acogedora en la que las largas distancias apenas existen, por este motivo, son muchos los onubenses que deciden ir andando hasta las Fiestas Colombinas y disfrutar de un paseo agradable por sus calles. La temperatura de estos días y la gran afluencia de personas que hay en la propia localidad hacen de esta opción una de las más aceptadas. Así, con respecto al acceso peatonal, se puede llegar al recinto a través de la Avenida Villa de Madrid y siguiendo posteriormente por la Calle Manuel de Falla. Este recorrido da a la portada de las Colombinas, mientras que otro acceso se hace desde el Paseo de la Ría, que cuenta con diversos establecimientos para tomar algo antes de llegar, y la Avenida Montenegro.

Aun así, es innegable que desde distintos puntos de la ciudad, este paseo puede resultar cansado. Por ello, Emtusa ha desarrollado este año un servicio especial que cuenta con un carril exclusivo y reversible entre la Avenida Villa de Madrid y la Calle Manuel de Falla. Asimismo, y para que sea un servicio que llegue al mayor número de personas posibles, los autobuses cuentan con diversas paradas en las distintas barriadas y tienen un precio de 1,50 euros para cada viaje. Para la onubense Elena Vélez, “esta opción es mi favorita porque me resulta muy económica”, mientras que es Juana Suñé la que afirma en la propia parada del Recinto Colombino que “tengo otra parada en la puerta de mi casa y así no utilizo el coche, ya que me cuesta mucho aparcar y llego incluso antes”.

Con respecto a los taxis, estos cuentan con una parada específica en la portada de las Fiestas Colombinas. Si bien es cierto que durante las horas más tempranas suelen traer a pocas personas, este servicio es el más utilizado una vez que se termina la celebración para los jóvenes. Por ello, es Cristina Pizarro quien comenta en la cola de los mismos que “no tengo que esperar mucho y normalmente lo cogemos varios amigos porque así nos sale mucho más barato”.

A todo ello, se suman aquellos para los que su coche es el principal aliado. En esta ocasión, ha sido el Ayuntamiento de Huelva quien ha contemplado esta opción como una de las opciones más utilizadas con tres bolsas de aparcamientos muy cercanas al recinto y que este año tienen un precio de 4 euros al día.