La supervivencia del Puerto pasa por fondos más profundos

Es la eterna reivindicación del Puerto. El planteamiento es muy simple: las instalaciones portuarias onubenses se ven afectada por su propia morfología; se trata de un estuario cuyas características se ven alteradas por la materia en suspensión que la ría del Odiel deposita en su desembocadura. Conforme pasa el tiempo, hay que llevar a cabo labores de mantenimiento y limpieza de los fondos para que el calado se mantenga en los mismos niveles. Es lo que se denomina dragado de mantenimiento, licitado ya por la Autoridad Portuaria de Huelva con una inversión superior a los 11 millones de euros y que tiene que tener en cuenta la propia ubicación de la ría frente a un espacio declarado como Reserva de la Biosfera.

Por otro lado, las instalaciones del Muelle Sur y, por extensión de todo el denominado Puerto Exterior, precisan de un aumento en el calado, por lo que se requiere un dragado de profundización. Los actuales medios de transporte marítimo, exigen buques cada vez más grandes. Es la única manera de que las empresas que trabajan en el entorno portuario, puedan conseguir aumentar sus márgenes de rentabilidad en un tipo de negocio con los que se juega constantemente a la baja.

Desde Cepsa a Decal, pasando por Atlantic Copper, todas las industrias fuertemente ligadas al tráfico portuario, han reclamado de una manera insistente que se acometa este segundo dragado de toda la parte exterior de las instalaciones onubenses. El cambio de gobierno en la Junta de Andalucía, cuyo informe es preceptivo en la elaboración de los trámites administrativos y la disolución de las Cortes tras el anuncio de elecciones generales para el próximo mes de abril, han hecho que el más que farragoso proceso que requiere informes para que no se vea afectado el entorno natural del Puerto, pueda llegar a ralentizarse pese a que, al menos en un principio, las dos administraciones aseguraron que no se preveían problemas a la hora de plantearse su necesidad, aunque bien es cierto que en el caso de la Junta de Andalucía, los nuevos integrantes del Ejecutivo todavía no se han pronunciado al respecto.

Y es que el Puerto, con más de cien millones de euros en distintos proyectos de inversión, se erige como la institución que más invierte en la provincia de Huelva, de lejos. A pesar de que su situación económica le permite asumir inversiones vitales para su desarrollo, tal y como ha hecho, por ejemplo con la puesta en servicio de la terminal ferroviaria, su desarrollo futuro es algo vital para el mantenimiento de un empleo que supera las 2.000 personas. Así, en el manifiesto que se leerá en la concentración se reclaman “infraestructuras portuarias que permitan al Puerto de Huelva consolidarse como la puerta de entrada y salida de Europa”.

En diciembre se inició la campaña de dragado de mantenimiento, esencial para el mantenimiento de calados para la navegación en las aguas interiores del Puerto de Huelva. Durante esta campaña, se han desarrollado los trabajos desde la entrada de la Canal hasta el Pantalán de Enagás y el Muelle Ingeniero Juan Gonzalo. Los trabajos los ha llevado a cabo de la empresa Dravosa, adjudicataria de esta licitación, que tiene un plazo de ejecución de cuatro años, con un cálculo estimado de extracción de medio millón de metros cúbicos de sedimentos de la ría de Huelva cada año, contribuyendo así a la retirada y limpieza de los aterramientos del fondo de la Ría.

En cuanto al de profundización, para la parte exterior del puerto, como también sabes, es un dragado para aumentar el calado y poder dar servicio a los nuevos proyectos de futuro que está abordando el puerto. Está contemplado en el plan de inversiones y este año se iniciará el trámite administrativo que se prevé tan largo como acostumbra. Desde las aguas interiores a las del Puerto Exterior, la necesidad de empresas como Impala, Decal, Cepsa y Enagás, requiere más profundidad para la utilización de buques más grandes, un hecho que se ha hecho costumbre en los puertos europeos más importantes con los que Huelva compite. En España, Algeciras y en Portugal, Sines, cuentan con calados muy superiores a los que se registran en las aguas de Huelva y eso, sin duda, lastra sus posibilidades de seguir creciendo. Pese a que se les denomine como tráficos cautivos, no lo son. Todas las empresas que operan en el Puerto, pueden irse a cualquier lugar en cualquier momento.