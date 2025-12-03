Un sondeo en el cabezo de San Pedro profundizará en el hallazgo de los primeros restos del castillo de Huelva

Vista cenital de los restos de un posible torreón y muralla del antiguo castillo de Huelva en el cabezo de San Pedro.

Los restos del castillo de Huelva han salido a la luz. La base de lo que podrían ser los muros de un torreón o una estancia han aparecido en el cabezo de San Pedro y son la primera evidencia contemporánea física de la fortaleza de los duques de Medina Sidonia en la capital onubense. A la conocida documentación histórica existente sobre la construcción del siglo XVI se une ahora la primera constatación real con restos arqueológicos.

El hallazgo se produjo hace unos días durante la intervención arqueológica que se lleva a cabo en San Pedro vinculada a los trabajos de consolidación de las laderas del cabezo, derruido en parte el año pasado en la calle Aragón.

Junto a la estructura de la propia fortaleza han aparecido también diferentes materiales de época romana y medieval, que dan cuenta de la sucesiva ocupación que ha tenido el enclave onubense a lo largo de la historia.

Los restos han aparecido durante las labores de limpieza superficial del terreno. Y a estas seguirán sondeos estratigráficos, desvelando las diferentes capas del cabezo para profundizar en el potencial arqueológico y patrimonial de este área de la zona superior del cabezo de San Pedro.

Imagen cenital de los primeros restos del castillo de Huelva hallados en el cabezo de San Pedro. / Ánfora Grupo

“Sólo en la superficie, rascando y limpiando, ha aparecido todo este material”, cuenta el director de la actividad arqueológica, Diego González Batanero, de la empresa Ánfora, que tiene encomendada la intervención actual, en la que se avanzará con sondeos. “Haremos algunas secciones transversales para comprobar, dentro de la zona de afección, la estratigrafía y poder definir un poquito más cuál era la secuencia de ocupación completa del cabezo de San Pedro”.

El Ayuntamiento de Huelva hizo público el hallazgo sobre el castillo este martes haciendo valer el “momento histórico” que supone por dejar al descubierto los primeros restos para su estudio, recuperación y futura puesta en valor en el conjunto arqueológico que forma el origen de la urbe de Huelva que se conoce actualmente.

González Batanero destaca, en la misma línea, que es “el primer elemento material” de ese “castillo mítico”, recogido en numerosas fuentes documentales “que ha trabajado mucho la Universidad de Huelva hace décadas”, y que “terminó de desaparecer a finales del siglo XVIII”.

“Hay planimetría del siglo XVIII, del XVII, del XVI, pero nunca se había constatado un elemento material del castillo, del que ahora, por fin, parece que tenemos una de las torres. A partir de ésta, de las dimensiones de la medición y del estudio, con la planimetría que existe, esperamos reconstruir cómo se desarrolla el castillo en toda la parte alta de la ladera del cabezo”, explica el arqueólogo onubense.

La alcaldesa Pilar Miranda y los concejales Nacho Molina, Francisco Muñoz y Felipe Arias atienden las explicaciones del arqueólogo Diego González Batanero. / M.G.

Por ahora las cautelas son máximas, dado el carácter preventivo de los trabajos, vinculados a la actuación para consolidar la ladera norte del cabezo para evitar nuevos corrimientos de tierra. “No podemos profundizar mucho por cuestiones de seguridad, porque está muy en el borde del cabezo y no podemos descansar los taludes. Hay que hacer una obra de consolidación y no podemos provocar afecciones graves, pero sí podemos constatar una parte importante de la estratigrafía”, explica el director de la intervención arqueológica en San Pedro.

“Firme compromiso” municipal

Pilar Miranda destacó ayer el “histórico” hallazgo en San Pedro para profundizar en los orígenes de la ciudad en “un espacio privilegiado, ya que, además de estos restos del castillo contamos con un muro fenicio perfectamente visible”, recordó la alcaldesa de Huelva tras la visita realizada al cabezo para ver en persona las dimensiones del descubrimiento arqueológico.

Al hilo del anuncio, Miranda ha recordado “el firme compromiso de este equipo de gobierno con la defensa del patrimonio arqueológico de la ciudad”, para lo que ha puesto de ejemplo la recuperación de los restos aparecidos en la misma Plaza de San Pedro, a muy pocos metros de este lugar.

Hace unos días se informó de las negociaciones en curso con la familia propietaria de los terrenos del cabezo de San pedro para la adquisición de los terrenos donde ahora han aparecido los restos del castillo. El propósito es que el suelo pase a ser de titularidad pública para garantizar su protección y propiciar nuevos trabajos arqueológicos, como paso previo a su recuperación para conocimiento y disfrute públicos, como también se pretende hacer con el cabezo de La Joya, en vías de expropiación, actualmente.