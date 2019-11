Fue una noche especial, como la de los últimos 31 años y tan emocionante como aquella de 1988 que compartió protagonismo con la movilización social onubense en favor de su universidad que también estuvo en el recuerdo y en los discursos que se escucharon en la Facultad de Empresariales de la plaza de la Merced. Los premiados se estrenaban en el temor a sentirse el centro de atención por hacer algo tan sencillo como su trabajo y algo tan complejo como hacerlo bien, en cada una de las seis categorías en las que los Onubenses del Año se detienen para señalar a personas e instituciones de los que sentirse orgullosos. Fue una de esas ocasiones en las que Huelva se mira a sí misma en todo aquello que la engrandece y, aunque con una mirada de soslayo a las reivindicaciones de todo lo que queda por hacer –que es mucho–, la provincia se reivindica de la mano de Huelva Información que desde hace más de 37 años, ha sido testigo de sus éxitos y juez de sus carencias.

Alejados de la cifra redonda del trigésimo aniversario, los Onubenses del Año se detuvieron en la cotidianidad del servicio a los demás, de dedicar tiempo y esfuerzo a mirar a labrarse un futuro, de la lucha permanente por un legado, de unas tradiciones siempre vivas, de unas metas académicas que llevan más allá de las fronteras provinciales donde viven los mejores, de la superación de retos, de abrir caminos nunca antes explorados y de la batalla diaria por volver a ser quien fuera, tomar impulso y salir a hombros en un lugar donde sólo viven los héroes.

Los lectores de Huelva Información, decidieron con sus votos físicos y virtuales que Manuel Garrido, Santiago Aguado, María Aparcero, la Asociación Juvenil Carabela, Pádel 7 y Gustavo Domínguez, fueran los distinguidos este año; el jurado tuvo en sus manos tomar la suya y el Premio Especial fue a parar a las manos del diestro David de Miranda.

El torero fue el encargado de dar el discurso de agradecimiento y fue quien recordó su batalla contra las consecuencias de una gravísima lesión en Zamora que le tuvo cuatro meses postrado en la cama y otros tantos en tareas de rehabilitación no para volver a ser quien fue, sino para regresar más fuerte. Así llego su tarde de gloria en Las Ventas el pasado mes de mayo, cuando salió a hombros y pudo ver entre la multitud “una bandera de Huelva que me emocionó mucho; fue entonces cuando comprendí que toda Huelva estaba allí conmigo”. Los aplausos de los asistentes, refrendaron el resumen del verdadero espíritu de estos premios, el distinguir a aquellos que no cuentan las veces que se caen, sino las que les quedan por levantarse. David de Miranda se despidió con el recuerdo a todos aquellos que “me acompañan en ese camino que me queda por recorrer”.

El presidente del Grupo Joly, José Joly, fue el encargado de presentar un acto que definió como “la cita anual más importante de Huelva Información, para reconocer el talento, el compromiso y la dedicación de un grupo de onubenses que trabajan día a día por hacer de esta provincia un lugar mejor”. En la larga trayectoria que supera las tres décadas, tanto de vida del periódico como de los galardones, “hemos descubierto a jóvenes promesas que hoy son realidades como Carolina Marín, Argentina o Manuel Carrasco, pero también hemos reconocido la labor silenciosa y abnegada de otros muchos ciudadanos, asociaciones, empresas y entidades”.

Esa cita anual llega en medio “de unos tiempos especialmente complejos en lo político y en lo social y en los que hace falta liderazgos que puedan afrontar los retos a los que nos enfrentamos como país, como comunidad autónoma y como provincia”. José Joly quiso destacar que “queremos contar las excelencias de Jabugo, los éxitos exportadores de los frutos rojos, el liderazgo innovador de nuestra industria, el valor creciente del turismo o que Doñana es un paraíso que debemos cuidar entre todos y aunar sus valores medioambientales con el desarrollo económico”, sin olvidar los “esperanzadores proyectos que emanan del Puerto de Huelva, símbolo de una nueva provincia que reivindica apertura, que tiene los ojos en el exterior y que deja atrás rémoras que le impidieron avanzar en el pasado”.

Tampoco se quiso olvidar de lo que denominó “un imperativo social, no una fantasía”, que llega en forma de retos pendientes, los mismos que “cuando Huelva salió a la calle hace 30 años para reclamar una universidad propia y que hoy nos reclaman a todos que seamos capaces de llevar sus reivindicaciones allí donde sea necesario”. Entre ellas está la eterna reclamación de “una mejora en las comunicaciones, en las infraestructuras que deben conectarnos con el mundo y que tan a menudo nos dejan arrinconados; mejoras en las carreteras, en la conexión ferroviaria o en la comunicación con Extremadura”. José Joly dejó en el aire y en la memoria de todos, una frase para darle vueltas: “Huelva no puede ser noticia por su distancia, sino por su capacidad para romper fronteras”.

La directora de Huelva Información, Ana Vives Casas, también ahondó en esa idea y recordó que “en tiempos de crispación, de división, de antagonismo, tenemos la responsabilidad, como líderes que somos, de mostrarnos a la sociedad como uno de los principales instrumentos, junto con la educación formal y menos formal, de favorecer la opinión de los ciudadanos y contribuir así a una sociedad más armónica y próspera”. La responsable del periódico quiso también poner el acento en que “aplaudimos los comportamientos justos y adecuados, pero también estamos obligados a denunciar los irresponsables, los que supongan un abuso o pongan sobre la mesa ineficiencias y corrupción. Porque ahí está la imparcialidad. Esa que ustedes nos reclaman y nos han reconocido en estos 37 años que llevamos saliendo a la calle cada día y ahora también asomándonos en su portátiles, teléfonos y demás dispositivos digitales casi a golpe de clic”.

Para finalizar, Ana Vives Casas quiso recordar que en el camino iniciado hace más de tres décadas “contamos, como siempre lo hemos hecho con ustedes, con el resto de la sociedad y con el onubense anónimo que da vida y sentido a las historias que muchas veces contamos en el periódico”. Muchas de ellas estuvieron presentes en una cita ineludible para la sociedad onubense, que lo entendió con una más que amplia representación política, económica, social e institucional.