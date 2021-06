La segunda PEvAU en pandemia comienza en Huelva sin ninguna incidencia

Nervios que terminan dando paso a la satisfacción por el trabajo bien hecho

En casi 2.500 hogares onubenses sonaron ayer bien temprano los despertadores, para que diera comienzo la primera de las jornadas en las que los estudiantes de FP y Bachillerato se enfrentan a las pruebas de acceso a la universidad. Tres días en los que los alumnos se juegan su futuro, por lo que los nervios suelen acompañar a las primeras horas, hasta que se van terminando los exámenes y el sentir más común empieza a ser el de la satisfacción por el trabajo bien hecho.

Este es el caso de Adriana Fernández, del IES Odiel, de Gibraleón, que ayer comenzó el día “con muchos nervios”, pero más por enfrentarse “a un espacio desconocido, en que el que todo es nuevo”, que por el propio examen, “porque llevamos todo el año haciéndolos y sabía lo que me iba a encontrar”.

Tanto había practicado Adriana que no ha podido salir más contenta, “me ha salido bien, en Literatura me ha tocado el tema que yo quería, y el texto pues me podría haber salido mejor, pero estoy conforme, me espero buena nota”.

Su amiga Paula Fernández, también del IES Odiel, cuenta que ella “no ha tenido muchos nervios”, y eso que Lengua no era de las que tenía mejor preparada, “porque durante todo el año la he cursado sin ningún problema, así que me había centrado más en Historia, que para mí era la más difícil del día, pero vamos, en general satisfecha”.