El sector del taxi en Huelva cifra en un 70% las pérdidas respecto a 2019

Le está costando remontar al sector del taxi en Huelva. Las dos asociaciones de la capital onubense, Teletaxi y Taxi Huelva, cifran en un 70% las pérdidas respecto a 2019 debido a la situación derivada del coronavirus. Según indicaron, este servicio de transporte público es demandado sobre todo de lunes a viernes, y fundamentalmente durante las horas puntas, de ocho a diez de la mañana y de una y media a tres de la tarde.

“No hay trabajo, llega la tarde y los taxis permanecen parados en las paradas”, apuntó el presidente de Taxi Huelva, José Luis Moreno, que subrayó que son las horas puntas “las únicas horas que tiene el sector para subsistir”. El resto del día “estamos viéndola venir”. Aseguró que sólo hacen “una carrera a la hora”.

Comentó que los fines de semana “hay poca movilidad” en la capital onubense, con excepción del primer fin de semana tras acabarse el estado de alarma, en el que se detectó un incremento de la demanda.

Moreno destacó que actualmente “es inviable” que esté operativa toda la flota del taxi en la ciudad, “Ojalá termine todo esto y se recupere la normalidad económica”.

El presidente de Taxi Huelva explicó que desde la seis de la mañana hasta las siete y media de la tarde está en funcionamiento el 50% de la flota de taxis de la ciudad, concretamente 125 vehículos, y es a partir de las siete y media de la tarde cuando trabaja la totalidad de la flota.

El presidente de Teletaxi, Iván Romero, señaló, en relación a las pérdidas que registra el sector, que la tendencia de los últimos meses “es la misma, seguimos sin producir lo que quisiéramos, las pérdidas son similares, están en la misma media”.

Romero recalcó que “el fin de semana es nefasto” y el sector del taxi “teme el verano, es incierto, estamos sin saber, a la expectativa”. Señaló que una vez que terminen los colegios “no habrá movilidad” en la ciudad, a lo que unió que “el mercado laboral está muy parado”. Indicó que los taxistas “tienen que esforzarse para cubrir el día”.

En cuanto a ciertas quejas de los usuarios por la tardanza de los taxis cuando son solicitados por teléfono al no encontrar ninguno en la parada, el presidente de Taxi Huelva situó las posibles incidencias en el centro de la ciudad y lo achacó a la intensidad de tráfico en horas puntas y a la dificultad de acceder al centro de la ciudad, a las paradas de la Plaza de las Monjas, Placeta y Nuevo Mercado del Carmen, “son unas zonas complicadas para llegar” y más cuando “el tráfico se ha multiplicado” en la ciudad.

Moreno subrayó que “el parque móvil ha crecido y es difícil circular por la zona céntrica de la ciudad” sobre todo los días laborables, “los fines de semana y días festivos el tráfico disminuye y hay más acceso”.

El presidente de Taxi Huelva aconseja a los usuarios que llamen desde sus domicilios para pedir un taxi en vez de acercarse a la parada, y en “cinco o diez minutos” lo tendrán. Aparte, recordó que también se puede reservar un taxi un día antes “y tienen el coche en su puerta a la hora estipulada”.

Por su parte, el presidente de Teletaxi recalcó que la tardanza de los taxis se puede producir “en momentos puntuales, cuando llueve y en horas puntas”, coincidiendo con las entradas y salidas de los colegios, “con todo el tráfico en la calle”. Incidió en que no es por falta de vehículos, el cincuenta por ciento de la flota de taxis “está trabajando todos los días y sin problemas”.

Romero resaltó que “hay mucho tráfico, sobre todo en el centro de la ciudad, en los barrios no hay mucho problema para circular, en los barrios no hay ese problema. Es complicado al querer entrar en el centro para ir a la Placeta, Plaza de las Monjas y El Punto”. No obstante, “no hay tanta queja”.